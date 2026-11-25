Türkiye’de emeklilik tartışmaları yine alev aldı. Bir dönem EYT konuşuyoruz, ardından kademeli emeklilik gündeme geliyor. Şimdi de emekli aylıklarına prim gününe göre kademeli zam ve refah payı verilmesi tartışılıyor. Herkesin hesabı başka, kimi kaç yaşında emekli olacağını, kimi kaç lira maaş alacağını, kimi de ay sonunu nasıl getireceğini hesaplıyor. Yani, canım ülkemde emeklilik meselesi emekli olunca da bitmiyor. Sezai Karakoç’un ülkendeki kuşlardan ne haber vardır dizelerini emeklilik meselesine uyarlarsak kimse sen hayırdır diye sormaz diye düşünüyorum.

Ülkendeki emeklilerden ne haber vardır?

Mezarlardan bile yükselen bir zam umudu vardır.

Enflasyon canavarından ne çıkar, madem ki refah payı vardır.

EYT’den de kademeliden de öte bir yaşlanma vardır!

Son dize aslında emeklilik tartışmalarında gözden kaçırdığımız gerçeği hatırlatıyor. Biz kimin ne zaman emekli olacağını, kimin ne kadar maaş alacağını tartışırken zaman kimseyi beklemiyor. Emeklilik yaşı değişiyor, prim günleri hesaplanıyor, yeni düzenlemeler gündeme geliyor ama nüfusun yaşlanma takvimi kendi bildiği gibi işliyor. Esas mesele, Türkiye’nin emeklilik tartışmalarını sürdürürken hızla yaşlanması aslında. Üstelik bu yaşlanma, sosyal güvenlik sisteminin finansmanını giderek zorlaştıran bir demografik dönüşümle birlikte ilerliyor. TÜİK verilerine göre 65 yaş ve üzerindeki nüfus son beş yılda yüzde 20,5 artarak 2025 yılında 9,6 milyona yaklaştı. Toplam nüfus içindeki payı yüzde 11,1’e yükseldi. Nüfus projeksiyonları bu oranın 2040 yılında yüzde 17,9’a, 2060 yılında ise yüzde 27’ye ulaşabileceğini gösteriyor. Yani bugün yaklaşık her dokuz kişiden biri 65 yaşın üzerindeyken, 2060 yılında her dört kişiden biri bu yaş grubunda olacak. Nüfusunun yaşlanmasını geleceğe ait bir mesele olarak görme lüksünü çoktan kaybettik yani.

SGK’nın Haziran 2026 verilerine göre de aktif/pasif oranı 1,64 seviyesinde. Başka bir ifadeyle sistemde aylık alan her bir pasif dosyaya karşılık yaklaşık 1,64 aktif sigortalı bulunuyor. Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından bu oran oldukça önemli. Kayıtlı istihdam, prime esas kazançlar, işgücü verimliliği ve prim tahsilatı da finansman kapasitesini belirliyor. Dolayısıyla emeklilik sistemini güçlendirmenin yolu, insanları daha uzun süre çalıştırmaktan mı ibaret olmalı sorusu beliriyor tünelince ucunda.

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GEÇİM

TÜİK’in 2025 verilerine göre 65 yaş ve üzerindeki nüfusun yüzde 22,8’i yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında. Yaklaşık 1,8 milyon yaşlı tek başına yaşıyor ve bunların yüzde 73,5’ini kadınlar oluşturuyor. Yaşlıların önemli bir bölümü için emeklilik, çalışma hayatının ardından gelen ekonomik rahatlama döneminden çok geçim mücadelesinin yeni aşamasına dönüşüyor. Bir ömür çalışıp emekli olduktan sonra kirayı, faturayı ve mutfak masrafını hesaplamak zorunda kalan insanlara yalnızca sistemin mali dengesinden söz etmek yeterli olmuyor. Bu nedenle 2027 yılı için gündeme gelen prim gününe göre refah payı ve kademeli zam önerilerini önemli. Ancak prim ödenen primlerin tutarı, çalışma hayatındaki kesintiler ve emeklilerin temel yaşam giderleri de hesaba katılmalı. Her şeyden önce emekliler için temel ihtiyaçları esas alan bir emekli yaşam maliyeti endeksi oluşturulmalı. Gıda, barınma, enerji ve sağlık harcamalarındaki değişimi izleyen bu endeks, düşük gelirli emeklilerin aylıklarının iyileştirilmesinde temel ölçütlerden biri olmalı. 2027 yılı için temel ihtiyaçlardaki olası fiyat artışlarını ve geçmiş tahribatı dikkate aldığımızda, en düşük emekli aylığı 31 bin 18 TL seviyesinde gerçekleşmeli. Ekonomi yönetimi bunu yapar mı? Pek ümitli değilim. Emeklinin ekonomi yönetiminin gözünde kıymet kazanabilmesi için yabancı yatırımcı olması, hiç olmazsa yurt dışından sermaye getirme potansiyelinin bulunması gerekiyor. Hal böyleyken üç senedir milyarlarca lirayı faiz rantına akıtan bir anlayışın emekliyi bir mezar taşından ibaret görmesine şaşırmalı mıyız?

EMEKLİ OLDUK DA NE OLDU?

Kademeli emeklilik tartışmasının merkezinde, sosyal güvenlik sistemine duyulan güven yer alıyor. EYT sonrasında sigorta başlangıç tarihleri arasında birkaç günlük fark bulunan çalışanların emeklilik koşullarında yıllara varan ayrışmalar yaşanması, mevzuatın öngörülebilirliğini yeniden gündeme taşıdı. Ancak geçmişte yapılan düzenlemelerin ortaya çıkardığı sorunları yeni istisnalarla çözmeye çalışmak, sistemi giderek daha karmaşık hâle getirebilir. Bu nedenle olası bir düzenleme, kapsamı ve maliyeti önceden açıklanmış, geçiş süreleri belirlenmiş ve çalışanların geleceğini planlamasına imkân tanıyan bir çerçeveye dayanmalı.

Bugünün emeklisine “insanca” yaşam sunamayan, yarının çalışanına güven veremeyen bir sistemin sürdürülebilirliğinden nasıl söz edebiliriz ki zaten? Malum EYT işgücü piyasasının ortasında her an etkisini hatırlatan bir canlı bombaya dönüştü. Emekli olanların bir bölümü geçim sıkıntısı nedeniyle çalışmaya devam ediyor, bir bölümü de hiç emekli olmamışcasına çalışıyor. Emeklilik hakkının kazanılması kadar, bağlanacak aylığın yaşam standardını ne ölçüde koruyacağı da tartışılmalı. Aksi hâlde daha erken emekli olmak, daha uzun süre düşük gelirle yaşamak anlamına gelebiliyor bizde biliyorsunuz. Emeklilik politikalarında günü kurtaran kararlar yerine, kuralları sık sık değişmeyen ve kuşaklar arasında güven ilişkisini koruyan bir yapıya ihtiyaç var.

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Bizde mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır.