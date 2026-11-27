Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen Ortak Savunma için Mekke Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin ikinci olağan toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte toplantıya katıldığını belirten Fidan, ittifakın kurumsallaşması için yürütülen çalışmalarda önemli ilerleme sağlandığını söyledi.

SİVİL VE ASKERİ KARARGAHLAR İÇİN KARAR ALINDI

Mekke İttifakı'nın kuruluşundan bu yana en önemli hedefin ortak savunma mekanizmasını kurumsal bir yapıya kavuşturmak olduğunu belirten Fidan, sürecin hızlı ilerlediğine dikkat çekti. Şimdiye kadar bir olağanüstü ve iki olağan toplantı gerçekleştirildiğini aktaran Fidan, daimi komitelerin de çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Fidan, ittifakın sivil karargâhı olarak görev yapacak genel sekreterlik ile askeri karargah niteliğindeki müşterek askeri komutanlığın kurulmasına ilişkin bütün prensip kararlarının alındığını açıkladı.

Komitenin kararların büyük bölümünü onayladığını belirten Fidan, bazı konuların ise bir sonraki toplantıda ele alınacağını söyledi.

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BİR SONRAKİ TOPLANTI TÜRKİYE'DE

Dışişleri Bakanı Fidan, Mekke İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin bir sonraki toplantısına Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını duyurdu. İttifakın kurumsallaşma sürecinde sekretarya yapısı, müşterek harekat, askeri kuvvetlerin tahsisi, eğitim, planlama, organizasyon ve uluslararası ilişkiler gibi başlıklarda çalışmaların devam ettiğini belirtti. İttifakın temel hedefinin üye ülkelerin askeri ve savunma sanayisindeki imkânlarını bir araya getirerek ortak kapasiteyi güçlendirmek olduğunu vurgulayan Fidan, bu iş birliğiyle bölgesel barış ve istikrara katkı sunulmasının amaçlandığını söyledi.

KÖRFEZ'DEKİ GELİŞMELER DE MASAYA YATIRILDI

Toplantıda ittifakın kurumsallaşmasının yanı sıra bölgesel güvenlik meseleleri de ele alındı. Fidan, Körfez'de devam eden sorunlar ve Suudi Arabistan'ın Husilerden kaynaklanan güvenlik tehdidinin nasıl geliştiği üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını aktardı. ABD ile İran arasındaki müzakerelerin seyri ve görüşmelerin olumlu sonuçlanması için atılabilecek adımların da toplantıda gündeme geldiğini belirtti.