Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

ABD Başkanı Donald Trump, dün yukarı yönlü revize edilen üçüncü çeyrek büyüme verisinin ardından, seçimden önce yayımlanan ekonomik verilerin "sahte" olduğunu öne sürerek bu durumun soruşturulmasını istedi.

Konuya ilişkin açıklama, Trump'ın Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geldi.

Trump seçim öncesi verilerin sahte olduğunu öne sürdü

Söz konusu verileri hazırlayan devlet kurumunun dün bir düzeltme yayımladığını belirten Trump, seçim öncesinde açıklanan ekonomik verilerin aslında "sahte" olduğunun ortaya çıktığını ileri sürdü.

Trump , "Trump yönetimi döneminde Amerikan ekonomisi, daha önce açıklanan olumlu rakamların gösterdiğinden çok daha iyi bir performans sergiliyor." ifadesini kullandı.

Reklam Reklam

Trump, üçüncü çeyrek için ekonomik büyüme oranının yüzde 3,4'ten yüzde 4,3'e yükseltildiğini söyleyerek bu değişikliği "çok büyük bir fark" olarak nitelendirdi.

Trump, "Doğru veri neden seçimden önce yayımlanmadı? Bu durumun derhal soruşturulmasını talep ediyorum. Bu küçük bir hata değil, çok büyük ve kasıtlı bir hata." diye konuştu.

Ekonomik Analiz Bürosu ikinci tahmini açıkladı

Üçüncü çeyreğe ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisinin ikinci tahmini, ABD Ticaret Bakanlığına bağlı Ekonomik Analiz Bürosu (BEA) tarafından dün açıklanmıştı.

Reklam Reklam

ABD ekonomisi, yukarı yönlü revize edilen ikinci tahmine göre bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 4,3 büyümüştü.

Ülke ekonomisi böylece 2023'ün 3'üncü çeyreğinden bu yana kaydettiği en yüksek büyüme oranına ulaşmıştı.

Üçüncü çeyrekte ABD ekonomisinin yüzde 3,4 büyüdüğü, Ekim ayında yayımlanan öncü tahminde öngörülmüştü.

Reklam Reklam

Dünya

Gazze'de yemek kazanlarından yağmur sularına karşı istinat duvarı

Dünya

Netanyahu’nun UEFA şikayetinin ardından Gazzeli çocuklardan Galatasaray’a anlamlı destek mesajı

Dünya

Putin Şi Cinping ve Trump 19 Kasım'da üçlü görüşme yapacak