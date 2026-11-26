Konuya ilişkin açıklama, Trump'ın Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geldi.
Trump seçim öncesi verilerin sahte olduğunu öne sürdü
Söz konusu verileri hazırlayan devlet kurumunun dün bir düzeltme yayımladığını belirten Trump, seçim öncesinde açıklanan ekonomik verilerin aslında "sahte" olduğunun ortaya çıktığını ileri sürdü.
Trump, üçüncü çeyrek için ekonomik büyüme oranının yüzde 3,4'ten yüzde 4,3'e yükseltildiğini söyleyerek bu değişikliği "çok büyük bir fark" olarak nitelendirdi.
Trump, "Doğru veri neden seçimden önce yayımlanmadı? Bu durumun derhal soruşturulmasını talep ediyorum. Bu küçük bir hata değil, çok büyük ve kasıtlı bir hata." diye konuştu.
Ekonomik Analiz Bürosu ikinci tahmini açıkladı
Üçüncü çeyreğe ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisinin ikinci tahmini, ABD Ticaret Bakanlığına bağlı Ekonomik Analiz Bürosu (BEA) tarafından dün açıklanmıştı.
ABD ekonomisi, yukarı yönlü revize edilen ikinci tahmine göre bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 4,3 büyümüştü.
Ülke ekonomisi böylece 2023'ün 3'üncü çeyreğinden bu yana kaydettiği en yüksek büyüme oranına ulaşmıştı.
Üçüncü çeyrekte ABD ekonomisinin yüzde 3,4 büyüdüğü, Ekim ayında yayımlanan öncü tahminde öngörülmüştü.
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