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ECB Yönetim Konseyi nin Frankfurt'ta 28-29 Ekim'de gerçekleştirdiği para politikası toplantısının tutanakları yayımlandı.

Tutanaklarda Konseyin, eylül ayındaki bir önceki toplantıya kıyasla enerji piyasalarındaki koşulların kötüleştiğine dikkati çekerek, enerji fiyatlarındaki son artışın enflasyon üzerindeki kalıcı baskı riskini artırdığını vurguladığı belirtildi.

ECB tutanaklarında, Konsey'in, "Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerilimlere yanıt olarak, son petrol vadeli işlem eğrisi eylül projeksiyonlarının temel senaryosuna kıyasla belirgin şekilde yukarı kaydı ve kısa vadede olumsuz senaryonun da gözle görülür biçimde üzerine çıktı." değerlendirmesine yer verildi.

Konsey üyelerinin büyük bir bölümünün, toplantıda, eylül ayındaki Yönetim Konseyi toplantısından bu yana gelen verilerin daha fazla politika sıkılaştırması gerekliliğini doğrulaması nedeniyle faiz oranlarının artırılmasını destekleyebileceklerini tartıştığı belirtilen tutanaklarda, ancak enflasyon risklerine ilişkin daha fazla veri toplamak amacıyla oranları sabit tutma kararı aldığı aktarıldı.

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Tutanaklarda, enflasyonda ikincil etkilerin henüz belirginleşmediği ancak bu etkilerin önüne geçilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varan üyelerin, ekim ayında yapılacak olası bir artışın gerekli parasal sıkılaştırmayı öne çekmek anlamına geleceğini kaydettiği de belirtildi.

Haziran ve eylül aylarındaki faiz artırımlarının mevcut yüksek belirsizlik ortamını yönetmek için bankaya alan açtığının vurgulandığı tutanaklarda, Konseyin aralık ayındaki para politikası toplantısı öncesinde yeni gelişmeleri ve riskleri değerlendirme imkanı bulduğu aktarıldı.

Öte yandan, ekim toplantısından bu yana değerlendirmelerde bulunan politika yapıcıların çoğu, ECB Yönetim Konseyinin 17 Aralık'taki para politikası toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan artırabileceğine işaret ediyor.

Avro Bölgesi'nde özellikle yüksek enerji maliyetlerinin körüklediği fiyat artışları da bankanın yakın zamanda faiz artırımına gitme olasılığını güçlendiriyor. Bölgede eylül ayında yüzde 3,8 olan yıllık enflasyon ekim ayında yüzde 4'e yükselirken ECB'nin orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

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