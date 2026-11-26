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Teknoloji hisselerindeki satış baskısının hafiflemesi ve yatırımcıların defansif hisselere yönelmesi, Avrupa borsalarının güne yükselişle başlamasını sağladı.

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Teknoloji şirketlerinin hisselerindeki sert dalgalanmalar, ABD'de açıklanan verilerin enflasyonun hızlandığına işaret etmesi ve küresel ticarete ilişkin endişelerin yeniden artması, küresel piyasaların karışık seyretmesine neden oluyor.

ABD yönetimi, imalat sektörlerindeki yapısal kapasite fazlası ve üretime ilişkin politikalar nedeniyle Çin ile Avrupa Birliği'nin (AB) de aralarında bulunduğu 14 ekonomiye ek gümrük vergileri getirilmesini önerdi.

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Buna karşın olası tarifelerin Avrupa ülkelerini kayda değer ölçüde etkilemeyeceği yönündeki öngörüler, Avrupa piyasalarında risk iştahının artmasını sağladı.

Avrupa piyasalarını, teknoloji hisselerindeki satış baskısının hafiflemesi ve yatırımcıların defansif hisselere yönelmesi de olumlu etkiledi.

ABD'de Şükran Günü nedeniyle pay ve tahvil piyasalarında işlem gerçekleşmeyecek. Piyasalar yarın ise yarım gün açık olacak.

Küresel piyasalarda işlem hacimlerinin Şükran Günü nedeniyle düşük olabileceğini analistler söyledi.

Almanya'da tüketici güveninde zayıf görünüm sürdü

Bugün açıklanan verilere göre Almanya'da Tüketici Güven Endeksi, aralık ayı için 0,7 puan artarak eksi 30,2 seviyesinde açıklandı. Piyasanın beklentisi eksi 29,9 seviyesindeydi.

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Veri, beklentilerin altında kalırken tüketici güvenindeki zayıf görünüm sürdü.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi saat 11.30 itibarıyla yüzde 1,49 artışla 635 puandan işlem görürken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,31 yükselişle 10.563 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,68 primle 25.149,50 puanda, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 2,19 kazançla 48.284 puanda bulunuyor.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,71 değer kazancıyla 18.955 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 1,64 kazançla 8.111 puandan işlem görüyor.

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