Farklı sosyal medya mecralarında son dönemde hızla yayılan dünya savaşı ve kıyamet teorileri, dünyanın çeşitli ülkelerdeki tüketicileri zincir marketlerde acil durum malzemesi stoklamaya yöneltti. Şiddetli hava olayları ile Ukrayna ve İran’daki uzun süreli savaşların oluşturduğu baskı karşısında İngiltere ve Japonya gibi ülkeler, hanelere en az üç günlük temel ihtiyaç bulundurmalarını tavsiye etti. Bozulmayan gıdalardan bebek mamasına ve ilk yardım çantalarına kadar uzanan resmi rehberler, internetteki söylentilerle birleşerek kamuoyunda kaygı ve panik alışverişine yol açtı.

ACİL DURUM MALZEMESİ SATIŞLARI YÜKSELDİ

ABD, Avrupa ve Asya’daki birçok sosyal medya kullanıcısı, uçuşları ve bankacılık uygulamalarını aksatan teknoloji kesintilerini resmi güncellemelerle ilişkilendirerek yeni bir küresel savaşın yaklaştığını savunuyor. Bu iddiaların ardından stok yapan ve sığınak inşa eden gruplar arasında paylaşımlar arttı. Farklı mecraların kullanıcıları su, konserve, yedek pil, yulaf ve fasulye dolu kiler fotoğraflarını paylaştı. Yatırım şirketi Mizuho Securities’in AFP’ye aktardığı verilere göre tüketici kaygısı ve “sosyal medyada alevlenen kıyamet endişeleri”, Costco mağazalarındaki acil durum malzemesi satışlarını yükseltti. Şirket, dünya çapında şubeleri olan, perakende satış yapan bir Amerikan mağaza zinciri Walmart ve Sam’s Club gibi zincirlerde de kiler doldurma kaynaklı satış artışları bekliyor.

BİLGİ BOŞLUĞUNU YANLIŞ BİLGİ DOLDURUYOR

İngiltere’deki Iceland süpermarket zincirinde konserve gıda satışları ekim sonlarında kısa süreliğine yüzde 40 arttı. Buffalo Üniversitesi’nden iletişim doçenti Yotam Ophir, panik dönemlerinde insanların hem riskler hem de alınacak önlemler konusunda kapsamlı bilgiye ihtiyaç duyduğunu belirterek “Yanlış bilgi bir bilgi boşluğunda hâkim olur” dedi. Ayrıntı veya bağlam eksikliğinde bireylerin bu boşluğu kendi alternatif açıklamalarıyla doldurduğunu vurguladı.

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İLK 72 SAAT

Avrupa Birliği’nin (AB) geçen yıl kabul ettiği Hazırlık Birliği Stratejisi ile Fransa, İrlanda ve Hollanda’daki rehberler de benzer öneriler içeriyor. Bath Üniversitesi’nden afet planlama uzmanı Lucy Easthope, bu politikaların hanelerin bir afetin ilk 72 saatinde “el fenerlerini yakabilmesini” hedeflediğini ifade etti. Japonya bu ay depremlere odaklanan yeni bir afet yönetimi kurumu açarken Avustralya orman yangınları ve sellere yoğunlaşıyor.

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