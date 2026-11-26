İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, Filistin’e destek pankartları gerekçesiyle Galatasaray’ı UEFA’ya şikayet etmesinin ardından Gazze’deki çocuklardan sarı-kırmızılı kulübe dayanışma mesajı ulaştı. Gazze’de yaşanan insanlık dramına karşı sergilenen duruşun ardından gelen bu destek, Şefkateli Derneği’nin sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.
Şefkateli Derneği’nin sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülerde, Gazze’deki çocukların Galatasaray’a yönelik destek ve dayanışma mesajları ilettiği anlar yer aldı. Zorlu şartlar altında bulunan Gazzeli çocukların sarı-kırmızılı kulübe gönderdiği mesajlar, kamuoyunda yankı uyandırdı.
NETANYAHU GALATASARAY’I NEDEN ŞİKAYET ETMİŞTİ?
Sürecin arka planında, Galatasaray taraftarının, takımlarının Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlarda tribünlerde Filistin’e destek amacıyla açtığı pankartlar yer aldı. İsrail Başbakanı Netanyahu, Galatasaray’ın Filistin’e destek pankartlarını gerekçe göstererek sarı-kırmızılı kulübü UEFA’ya şikayet etmişti.
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