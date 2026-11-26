Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk , ABD'de yaşayan 18 yaş altındaki yaklaşık 72 milyon çocuğa yönelik dikkat çeken bir hisse bağışı taahhüdünde bulundu. Çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Musk, sahibi olduğu uzay ve yapay zekâ şirketi SpaceX' in iki hissesinin ABD'deki her çocuğa verileceğini bildirdi.

HİSSELERİN BİRİNİ SPACEX, DİĞERİNİ MUSK KARŞILAYACAK

Elon Musk'ın paylaşımına göre dağıtılacak hisselerin biri doğrudan SpaceX, diğeri ise Musk'ın kişisel varlıkları tarafından karşılanacak. SpaceX hisselerinin çarşamba gününü 127,44 dolardan kapatmasıyla birlikte, yaklaşık 72 milyon çocuğu kapsayan bu taahhüdün toplam piyasa değeri 18,35 milyar dolara ulaştı.

Musk, hisselerin nasıl ve ne zaman dağıtılacağına ilişkin henüz teknik ayrıntı paylaşmazken; geçen ay yaptığı açıklamada da "Gelecek yıl Amerika'daki her çocuğa SpaceX hisselerimden birini vereceğim. Bu, daha pek çoğunun ilki olacak. Geleceğin ekonomisinde pay sahibi olmayı sağlayan hisseleri doğrudan halka vermek, izlenmesi gereken yol" ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP ACCOUNTS PROGRAMI VE GWYNNE SHOTWELL'İN TAAHHÜDÜ

Hisse dağıtım duyurusu, SpaceX'in günün erken saatlerinde Trump Accounts programı kapsamındaki hamlesinin hemen ardından geldi. Şirket, 2025-2028 yılları arasında doğan ABD'li çocukların erken yaşta borsaya yatırım yapmalarını ve birikim oluşturmalarını amaçlayan program dahilinde açılan ve halihazırda aktif olan her hesaba yeni ihraç edilecek A sınıfı hisselerinden birini bağışlayacağını, Musk'ın da aynı oranda kişisel katkı sağlayacağını açıklamıştı.

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Bununla birlikte SpaceX, Musk'ın son hisse taahhüdünün bu programla doğrudan bağlantılı olup olmayacağı veya hisselerin satışına belirli bir süre kısıtlama getirilip getirilmeyeceği yönündeki sorulara henüz yanıt vermedi. Öte yandan, Ekim ayında SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell ve eşi de aynı girişim kapsamında iki milyondan fazla çocuğun her birine kendi SpaceX hisselerinden birini bağışlama sözü vermişti.

YAPAY ZEKÂ ŞİRKETLERİ VE MİLYARDERLERİN BAĞIŞ MODELLERİ

Bugüne kadarki hayırseverlik faaliyetlerinin büyük bölümünü 14 milyar doların üzerinde varlığa sahip olduğu belirtilen Musk Vakfı aracılığıyla yürüten Musk'ın bu adımı, teknoloji ve iş dünyasındaki diğer büyük bağış modellerini de yeniden gündeme taşıdı:

Anthropic: Kısa süre önce halka arz edilen yapay zekâ şirketi, geçen ay hisselerinin yüzde 5'ini "kamu yararı" için oluşturulacak yeni bir fona ayıracağını duyurdu.

Warren Buffett: Berkshire Hathaway Onursal Başkanı olan iş insanının bugüne kadar yaklaşık 60 milyar dolar bağışladığı belirtilirken, 150 milyar dolarlık servetinin kalan kısmının da büyük ölçüde hayırseverlik faaliyetlerine ayrılması planlanıyor.

Bill ve Melinda Gates Vakfı: 2000 yılında kurulmasından bu yana, bir bölümü Buffett'ın bağışlarıyla sağlanan 100 milyar doların üzerinde kaynak dağıttı.

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