ABD'nin batı kıyısındaki Kaliforniya eyaleti, son yılların en dikkat çekici gelgit olaylarından biriyle karşı karşıya kaldı. Süper El Niño koşullarının da etkisiyle yükselen deniz seviyesi ve güçlü dalgalar, kıyı yerleşimlerinde su baskınlarına yol açtı. Okyanus sularının karaya ilerlemesiyle bazı yollar ve iş yerleri su altında kalırken sahil bölgelerinde güvenlik önlemleri artırıldı.

DEV DALGALAR YOLLARI VE İŞ YERLERİNİ VURDU

San Francisco'nun güneyindeki Pacifica kentinde dev dalgalar sahil şeridini aşarak yollara ulaştı. Özellikle Highway 1 kara yolunun bazı bölümlerinde su baskınları yaşandı. Sahillere ve iskelelere çarpan dalgalar, kıyıdaki yerleşim alanlarında da etkili oldu. Golden Gate Köprüsü yakınlarındaki alçak kesimlerde bulunan bir yol, su baskını nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı. San Francisco Körfezi çevresinde dalga yüksekliğinin yer yer 7 metreyi aşması üzerine yetkililer, vatandaşları sahillerden uzak durmaları konusunda uyardı

DENİZ SEVİYESİNDE TÜM ZAMANLARIN REKORU

ABD Ulusal Hava Durumu Servisinin (NWS) verilerine göre, San Diego yakınlarındaki La Jolla'da gelgit sırasında ölçülen su seviyesi 2,5 metreye ulaşarak tüm zamanların en yüksek değerini gördü. Monterey kentinde de yaklaşık 2,45 metrelik seviyenin kaydedildiği, ilk verilerin burada da rekor kırılmış olabileceğine işaret ettiği bildirildi.

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PLAJLAR KAPATILDI, YETKİLİLER UYARDI

Yüksek dalgalar ve su baskını riski nedeniyle Monterey başta olmak üzere bazı kıyı kentlerinde plajlar geçici olarak halkın kullanımına kapatıldı. Yetkililer, güneşli havaya rağmen sahillerin tehlikeli olmaya devam ettiğini belirterek özellikle güçlü dalgalara ve kıyı akıntılarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Kaliforniya genelinde acil müdahale ekipleri olası yeni su baskınlarına karşı hazırlıklarını artırırken kıyı kesimlerinde koruyucu önlemler alındı.

YENİ GELGİT DALGASI İÇİN UYARI

Uzmanlar, mevsimsel olarak yaşanan ve yılın en yüksek deniz seviyelerine neden olan gelgitlerin, mevcut okyanus koşullarıyla birleşmesi sonucu kıyılardaki taşkın riskinin arttığına dikkat çekti. Kasım ayındaki gelgitlerin ardından aralık ve ocak aylarında da benzer olayların yaşanabileceği belirtilirken özellikle kuvvetli fırtınalarla aynı döneme denk gelen yükselmelerin daha ciddi su baskınlarına yol açabileceği uyarısı yapıldı.