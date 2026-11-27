Hollanda'da etkili olan dondurucu soğuk havada vatandaşlar, Boskoop kentindeki IJsclub Otweg'de doğal buz üzerinde paten yaptı. Ülkenin, 1998'den bu yana yaşanan en soğuk kasım ayını geçirmeye hazırlandığı bildirildi.
Hollanda'da dondurucu soğuk hava etkili oluyor. Vatandaşlar, ülkenin Boskoop kentindeki IJsclub Otweg'de doğal buz üzerinde paten yaptı.
AA
Boskoop'ta doğal buz üzerinde paten yapıldı
Dondurucu soğuğun etkili olduğu Hollanda'da vatandaşlar, Boskoop kentindeki IJsclub Otweg'de doğal buz üzerinde paten yaptı.
AA
Doğal buz üzerinde yapılan paten, Hollanda'nın Boskoop kentindeki IJsclub Otweg'de gerçekleşti.
AA
Doğal buz üzerinde paten yapan vatandaşlar, Hollanda'daki dondurucu soğuk havanın etkili olduğu günlerde Boskoop kentindeki IJsclub Otweg'deydi.
AA
En soğuk kasım ayına hazırlanılıyor
Ülkenin 1998'den bu yana yaşanan en soğuk kasım ayını geçirmeye hazırlandığı bildirildi.
AA
Hollanda, 1998'den bu yana yaşanan en soğuk kasım ayını geçirmeye hazırlanıyor. Ülkede dondurucu soğuk hava etkili oluyor.
AA
Hollanda'nın 1998 yılından beri en soğuk kasımını yaşamaya hazırlandığı bildirilirken ülkede dondurucu soğuk hava etkili oluyor.
AA
Gece sıcaklıkları sıfırın altında 8,1 dereceye düştü
Ülkenin bazı bölgelerinde gece sıcaklıklarının sıfırın altında 8,1 dereceye kadar düştüğü belirtildi.
AA
Hollanda'nın bazı bölgelerinde geceleri sıcaklık sıfırın altında 8,1 dereceye kadar düştü. Ülkede dondurucu soğuk hava etkili oluyor.
AA
Sıfırın altında 8,1 dereceye kadar düşen gece sıcaklıkları, Hollanda'nın bazı bölgelerinde kaydedildi.
AA
Bazı yerel soğuk hava rekorları kırıldı
Hollanda'da bazı yerel soğuk hava rekorlarının kırıldığı belirtildi. Ülkede dondurucu soğuk hava etkili oluyor.
AA
Bazı yerel soğuk hava rekorlarının kırıldığı Hollanda'da gece sıcaklıkları, bazı bölgelerde sıfırın altında 8,1 dereceye kadar düştü.
AA
Bazı yerel soğuk hava rekorlarının kırıldığı belirtilen Hollanda'da vatandaşlar, Boskoop'taki IJsclub Otweg'de doğal buz üzerinde paten yaptı.
AA
Vatandaşlar doğal buzda paten yaptı
Boskoop kentindeki IJsclub Otweg'de doğal buz üzerinde paten yapan vatandaşlar, dondurucu soğuk havanın etkili olduğu Hollanda'dan görüntü verdi.
AA
Hollanda'da vatandaşlar doğal buz üzerinde paten yaparken ülke, 1998'den bu yana yaşanan en soğuk kasım ayını geçirmeye hazırlanıyor.
AA
Doğal buz üzerinde paten, Boskoop kentindeki IJsclub Otweg'de yapıldı. Ülkede gece sıcaklıkları bazı bölgelerde sıfırın altında 8,1 dereceye kadar düştü.
AA
1998'Den bu yana en soğuk kasım
Ülke, 1998 yılından bu yana en soğuk kasım ayına hazırlanırken dondurucu soğuk hava etkili oluyor.
AA
Hollanda'nın bazı bölgelerinde gece sıcaklıkları sıfırın altında 8,1 dereceye kadar düşerken bazı yerel soğuk hava rekorları kırıldı.
AA
Dondurucu soğuk hava Hollanda'da etkili olmayı sürdürürken vatandaşlar Boskoop'ta doğal buz üzerinde paten yaptı.
AA
Soğuk rekorlar kırılırken gece sıcaklıkları düştü
Bazı yerel soğuk hava rekorlarının kırıldığı, gece sıcaklıklarının ise sıfırın altında 8,1 dereceye kadar düştüğü belirtildi.
AA
Hollanda 1998'den bu yana yaşanan en soğuk kasım ayını geçirmeye hazırlanırken bazı bölgelerde gece sıcaklıkları sıfırın altında 8,1 dereceye kadar düştü.
AA
Vatandaşlar, Boskoop kentindeki IJsclub Otweg'de doğal buz üzerinde paten yaptı. Hollanda'da dondurucu soğuk hava etkili oluyor.
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