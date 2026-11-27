Fransa merkezli uluslararası haber ajansı AFP, siber saldırının hedefi oldu. Haber içeriklerine erişimin sağlandığı AFP Forum platformu, saldırının ardından tedbir amacıyla çevrim dışı bırakıldı.
Saldırı Paris saatiyle 01.30’da başladı
AFP yönetiminin çalışanlara gönderdiği kurum içi e-postadaki bilgilere göre saldırı, dün Paris saatiyle 01.30’da başladı.
E-postada, "Yetkisiz erişimin tespit edilmesinin hemen ardından ekiplerimiz, ihlali kontrol altına almak amacıyla derhal harekete geçti ve tedbir amaçlı olarak AFP Forum’u çevrim dışı hale getirdi. AFP Forum, ikinci bir duyuruya kadar hizmet vermeyecektir" ifadeleri kullanıldı.
Platformun erişime kapalı kaldığı süre boyunca abonelere alternatif erişim çözümlerinin sunulduğu bildirildi.
Ajans, çok dilli haber merkezlerinin normal şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü, siber saldırının temel haber üretim sistemlerini etkilemediğini bildirdi. Saldırının arkasında kimin bulunduğuna dair henüz bilgi sahibi olmadıklarını ise ajans yetkilileri belirtti.
Fransız makamlarına ise olayın soruşturulması ve müdahale sürecine katkı sağlanması amacıyla bildirimde bulunuldu.
Öte yandan ajansın yürüttüğü incelemede, saldırı sırasında müşterilere ait FTP (Dosya Transfer Protokolü) giriş bilgilerinin kullanıldığına yönelik delillere ulaşıldığı aktarıldı.
AFP, yetkisiz erişimin önüne geçmek amacıyla saldırıdan etkilenmiş olabilecek müşterilerine giriş bilgilerini yenilemeleri çağrısında bulundu.
Bilgisayarlar ile sunucular arasındaki dosya aktarımı FTP sistemi aracılığıyla sağlanıyor. Ajansın bu sistemi, fotoğraf ve görüntü gibi büyük boyutlu içerikleri ticari abonelere iletmek için kullandığı değerlendiriliyor.
Fransa’dan ortak hareket çağrısı
Fransa Ulusal Siber Güvenlik Ajansı (ANSSI) Genel Direktörü Vincent Strubel, dün yaptığı açıklamada ülkenin daha önce görülmemiş yoğunlukta siber tehditlerle karşı karşıya olduğunu söyledi.
Yerel basına verdiği röportajda tehdit seviyesinin benzeri görülmemiş bir noktaya ulaştığını belirten Strubel, siber saldırılara karşı savunmanın güçlendirilmesi için ortak hareket edilmesi çağrısında bulundu.
Gelişme, Avrupa ülkelerinde son zamanlarda siber güvenlik olaylarının sıklıkla yaşandığı bir döneme denk geldi.
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