Zaharova, AB'nin mutabakatı engellediğine dikkati çekti
Zaharova, Antalya Mutabakatı'nın konferansta kabul edilmesinin Avrupa Birliği (AB) tarafından engellendiğine dikkati çekerek şöyle konuştu:
"Tüm katılımcıların çıkarlarını gözeten bir mutabakatı desteklemeyi reddeden AB, tutumunu belgenin yeterince iddialı olmamasıyla gerekçelendirdi. Asıl mesele ise fosil yakıtlardan vazgeçilmesine ilişkin bir hükmün metinde yer almaması idi. Brüksel açısından siyasi önem taşıyan tek bir ifadenin metne dahil edilmesi için sarf edilen çaba, tarafların iki hafta boyunca sağlamak için uğraştığı uzlaşının önüne geçti."
Zaharova, AB'nin iklim değişikliğiyle mücadelesinde kendisine özel bir rol atfettiğini vurguladı ve şöyle devam etti: "AB bu role o kadar inandı ki, çok taraflı müzakereleri kendi iç yönergelerinin onaylanması süreciyle karıştırdı."
Uluslararası toplumun Avrupa'nın siyasi yaklaşımlarını kabul etmeden pratik çözümler bulabildiğini dile getiren Zaharova, COP31'in Brüksel'e ders verdiğini savundu.
Türkiye'nin rolü takdir edildi
Zaharova, Türkiye'nin bu durumda oynadığı rolü takdir ederek, "Dönem başkanlığını üstlenen Türkiye'nin rolü özellikle dikkati çekti. Ankara, baskılara rağmen müzakere sürecinin yürütülmesinde olgun ve sorumlu bir yaklaşım sergiledi. Türkiye, çok taraflılığa bağlılığını denge arayışı, farklı ulusal tutumlara saygı ve tüm tarafların meşru çıkarlarını gözetme iradesiyle ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.