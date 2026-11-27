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Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in "Diaoyü" adını verdiği ihtilaflı adacıkların çevresindeki sulara giren Japon balıkçı teknesini uzaklaştırdıklarını Çin bildirdi.

Çin Sahil güvenliğinden açıklama

Çin Sahil Güvenliği'nin açıklamasında, teknenin adaların kara sularına izinsiz girmesi nedeniyle kanunlara uygun kontrol tedbirlerinin uygulandığı belirtildi.

Açıklamada Japon tarafına, buradaki "ihlal ve provokasyonlarına son verme" çağrısı yapılırken Diaoyü ve bağlantılı adaların "Çin toprağı" olduğu savunuldu.

Çin Sahil Güvenliği'nin kara suları içindeki kanun koruma operasyonlarını, Çin'in ulusal egemenliğini, güvenliğini, denizlerdeki haklarını ve çıkarlarını korumak için sürdüreceği vurgulandı.

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Bölgede dün gerginlik yaşanmıştı

İki ülkenin sahil güvenlik birimleri arasında dün bölgede gerginlik yaşanmıştı.

Japonya Sahil Güvenliği'nin açıklamasında, Çin Sahil Güvenliği'ne ait iki geminin adacıklar çevresinde seyreden bir Japon balıkçı gemisine yaklaşmaya çalıştığı, Japon sahil güvenlik birimlerinin ise Çin gemilerini "Japonya kara sularını" terk etmeleri için uyardığı belirtilmişti.

Tokyo yönetimi, uluslararası hukukun Çin Sahil Güvenliği'nin eylemleriyle ihlal edildiğini öne sürmüştü.

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, konuyla ilgili açıklamasında Japon gemilerinin "Çin kara sularına" yasa dışı girip provokatif hareketlerde bulunduğunu, bu nedenle Çin Sahil Güvenliği'nin gerekli kontrol tedbirlerini aldığını savunmuştu.

Guo, Tokyo yönetimini protesto ettiklerini bildirmişti; Japonya'nın eylemlerinin Çin'in egemenliğini ihlal ettiğini ve adacıklar çevresindeki durumun istikrarsızlaşmasına yol açtığını söylemişti.

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Adacıklar için tarihsel egemenlik iddiası

Tokyo ve Pekin yönetimleri, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in "Diaoyü" adını verdiği adacıkları tarihsel egemenlik alanı olarak görüyor.

Çin'in doğu kıyısına 330 kilometre, Tayvan'a 170 kilometre ve Japonya'nın Ryukyu Adaları'na 410 kilometre mesafede yer alan ada grubu 5 ada ile 3 kayalıktan oluşuyor.

Yerleşime imkan vermeyen, kayalık kaplı adacıklar üzerindeki anlaşmazlık uzun yıllardır devam ediyor; en büyüğü 4,3 kilometrekare genişliğinde.

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