"Stajyer Seyyah" isimli YouTube kanalında yayınlanan bir video, Suriye’nin Halep şehrindeki Türkmen mahallesi Haydariye’de yaşayanların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyduğu sevgiyi gözler önüne serdi. Mahalleyi ziyaret eden Türk YouTuber Seyfi Can’ın sorularını yanıtlayan bölge halkı, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
“BABAMIZ, DEDEMİZ ONUN GİBİ BAKMAZDI BİZE”
Haydariye mahallesi sakinleri,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendilerine sahip çıktığını vurgulayarak gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bölge halkı, duygularını şu sözlerle ifade etti:
"Bize baktı, sahip çıktı. Babamız, dedemiz onun gibi bakmazdı bize."
“ALLAH TÜRKLERİN AYAKLARINA TAŞ DEĞDİRMESİN”
Sohbet sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgilerini ve dualarını ileten mahalle sakinleri, Türkiye’ye yönelik temennilerini de paylaştı. Görüntülerde bölge halkının,
"Erdoğan’a kurban olayım. Allah ondan razı olsun. Allah Türklerin ayaklarına taş değdirmesin"ifadelerini kullandığı görüldü.
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