Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bulunan ve kentin en ünlü turistik noktalarından biri haline gelen Tren Sokağı (Train Street), ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Turistler trenlerin geçişini yalnızca birkaç metre mesafeden izliyor.
Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bulunan ve kentin en ünlü turistik noktalarından biri haline gelen Tren Sokağı (Train Street), ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Kafe ve küçük işletmelerin sıralandığı dar demir yolu hattından trenlerin geçişini izlemek isteyen turistler, bölgede yoğunluk oluşturuyor.
Trenleri izlemek isteyen turistler yoğunluk oluşturuyor
Ziyaretçiler, trenlerin yalnızca birkaç metre mesafeden geçişine tanıklık ederek bu anları fotoğraflıyor.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.