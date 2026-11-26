Pakistan'ın ilk astronotu uzaya çıktı

Pakistan’ın ilk astronotu Muhammed Zeeshan Ali’yi taşıyan Shenzhou-24 uzay aracı, Çin’in Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden başarıyla fırlatıldı. Çin’in Tiangong Uzay İstasyonu’na giden ilk yabancı astronot olan Ali, burada yaklaşık bir hafta boyunca bilimsel deneyler yapacak.