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Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi AJet, yurt dışı direkt uçuşlarda geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. Biletler, vergiler hariç yüzde 20 indirimle satışa sunuldu. AJet, yurt dışı kampanyası ile misafirlerine Berlin’den Prag’a, Paris’ten Londra’ya, Saraybosna’dan Dubai’ye uzanan geniş destinasyon ağında seyahatlerini planlama fırsatı sunuyor. İndirimli biletler; 26 Kasım 2026 tarihinde saat 11.00’den 27 Kasım 2026 tarihinde saat 23.59’a kadar satın alınabilecek.

Kampanyanın biletleri; 1 Aralık 2026 - 30 Nisan 2027 tarihlerinde, 18 Aralık 2026 - 10 Ocak 2027 ve 5 Mart - 15 Mart 2027 arasındaki tarihler hariç olmak kaydıyla, yurt dışı seyahatlerde kullanılabilecek.

Koltuk seçimleri de yüzde 20 indirimli misafirlerine erişilebilir fiyatlar sunan AJet, tüm koltuk seçimlerinde de indirim yaptı. Yurt dışı kampanyası boyunca tüm koltuk seçimleri de yüzde 20 indirimli olacak. Biletler; ajet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili acentelerden alınabilecek.

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Kampanya hangi destinasyonlarda geçerli?

Amsterdam, Stockholm, Barselona, Berlin, Milano, Brüksel, Basel, Budapeşte, Paris, Köln, Kopenhag, Düsseldorf, Roma, Frankfurt, Hannover, Hamburg, Lyon, Madrid, Münih, Bükreş, Prag, Priştine, Rotterdam, Saraybosna, Üsküp, Londra, Stuttgart, Tiran, Viyana, Zürih, Bakü, Tiflis, Moskova, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Amman, Cidde, Medine, Riyad, Dubai, Beyrut, Kahire, Hurgada, ŞarmEl-Şeyh, İskenderiye, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Şam ve Halep destinasyonlarında kampanyanın geçerli olacağı ifade edildi.

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