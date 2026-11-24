‘GÜZEL ANILAR BİRİKTİRDİK'





Yürüyüşe Ordu’dan katılan Havva Kahveci, güzel bir enerjiyle yürüyüşe başladıklarını belirterek, “Bugün güneş, yağmur, az da olsa kar; 4 mevsimi güzelce yaşadık. Yağmur ve kar yağdı. Güneşimiz açtı. Güzel bir gezi oldu bizim için. Güzel anılar biriktirdik arkadaşımla beraber. Çok güzel bir etkinlik oldu. Güzergah inişli çıkışlı, güzel, yorucuydu ama keyifliydi” diye konuştu.