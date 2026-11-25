Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Çin ’in insanlı uzay programı kapsamında hazırlanan Shenzhou-24 uzay aracı, 25 Kasım sabahı saat 08.18’de Long March-2F roketiyle uzaya gönderildi.

Çin devlet televizyonu CCTV, roketten ayrılan uzay aracının planlanan yörüngeye yerleştiğini ve üç kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Pakistan lı astronot Ali’ye görevde Çinli komutan Tang Hongbo ve uçuş mühendisi Wu Yi eşlik ediyor.

UZAYDA DÖRT ORTAK ARAŞTIRMA

Çin İnsanlı Uzay Programı Sözcüsü Zhang Jingbo, görev kapsamında biyoteknoloji ve malzeme bilimi alanlarında dört ortak araştırma yürütüleceğini açıkladı. Bilimsel deneylerden sorumlu olan Ali, istasyonda deney düzeneklerini kuracak ve araştırmalarda kullanılacak numuneleri hazırlayacak. Ali, çalışmalar kapsamında fotosentez yapabilen mikroorganizmalar arasında yer alan siyanobakteriler üzerinde de deney gerçekleştirecek.

Reklam Reklam

NİSANDA SEÇİLDİ

Pakistan Hava Kuvvetlerinde yarbay rütbesiyle görev yapan 40 yaşındaki pilot Ali, nisan ayında Çin’in insanlı uzay programına kabul edildi.

Astronotluk eğitiminin yanı sıra yoğun bir Çince eğitiminden geçen Ali, uzay aracındaki kontrol işlemlerini Çince olarak tek başına yapabilecek seviyeye ulaştı. Uçuş öncesinde gazetecilere konuşan Ali, “Kendim için uçmuyorum. Omuzlarımda Pakistan’ın adını taşıyorum” dedi.

10 GÜNE KADAR UZAYDA KALACAK

Uzay istasyonunda 5 ila 10 gün kalması planlanan Ali, çalışmalarını tamamladıktan sonra Shenzhou-23 uzay aracıyla Dünya’ya dönecek. Çinli astronotlar Tang Hongbo ve Wu Yi ise istasyonda görevlerini sürdürecek.

Reklam Reklam

Teknoloji

Çin'in uzay istasyonuna ulaşan Şıncou-24 ekibinde ilk yabancı astronot var

Ekonomi

Pakistan’da 24 saatlik enerji mesaisi

Dünya

Pakistanlı Bakan İkbal tarihi görev için Pekin'de