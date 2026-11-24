Hanoi'nin Dong Da bölgesindeki restoranda gaz sızıntısından kaynaklandığı değerlendirilen patlamanın ardından itfaiye ekipleri enkazda arama ve söndürme çalışması yürüttü.

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Vietnam'ın başkenti Hanoi'nin Dong Da bölgesindeki tek katlı bir restoranda, yerel saatle 08.00 sıralarında iş yerinin açıldığı sırada patlama meydana geldi.

Patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Bina kısmen çöktü

Yetkililer, ilk incelemelere göre gaz sızıntısından kaynaklandığı değerlendirilen patlamanın ardından restoran binasının kısmen çöktüğünü bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ülke basınında yer alan haberlerde, aralarında restoran sahibinin, yoldan geçenlerin ve çevredeki evlerde yaşayanların bulunduğu 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin yaralandığı aktarıldı.

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Yaralılar bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınırken, enkaz altında kalanların olabileceği ihtimaline karşı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Oluşan enkazın 20 metrelik bir alana yayıldığı kaydedildi.

Hasar gören binalar tahliye edildi

Hanoi polisi, patlamanın etkisiyle bölgedeki yaklaşık 10 binada ve çok sayıda taşıtta hasar meydana geldiğini açıkladı.

Yetkililer, hasar gören ve yapısal olarak güvensiz olduğu tespit edilen binalardaki sakinleri tahliye etti.

Patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi için detaylı soruşturma başlatıldı.