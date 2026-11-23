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Bakanlık görevlisi, devlet sırlarını yabancı istihbarat kuruluşuna sızdırdığı suçlamasıyla Çin'de idam cezasına çarptırıldı.

Soyadının "Ma" olduğu ifade edilen görevlinin yabancı ülkeye toplam 100'den fazla istihbarat bilgisi aktarmakla suçlandığı, bu bilgiler arasında "gizli" ve "özel" nitelikli olanların bulunduğu, Çin Ulusal Devlet Sırlarını Koruma İdaresi ile bağlantılı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bildirildi.

Ma idama mahkum edildi

Paylaşımda, casusluktan hüküm giyen Ma'nın idama mahkum edildiği, ayrıca siyasi haklarından men edilip kişisel mal varlığına el konulduğu belirtildi.

Ma'nın hangi bakanlıkta çalıştığına ve bilgileri hangi ülkenin istihbarat teşkilatına sızdırdığına dair bilgi verilmedi.

Yabancı istihbaratçıyla düzenli görüşmeler

Paylaşımda, Ma'nın yurt dışında görevli bulunduğu "A" adıyla anılan ülkede "B" adıyla anılan üçüncü ülkenin istihbarat görevlisiyle ilişki kurduğu belirtildi.

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"Kailin" adıyla anılan kişinin, başta iletişimi ilerletmek ve Çince öğrenmek bahanesiyle Ma ile düzenli buluştuğu ve bu temaslar için para ödediği ifade edildi.

Ma ile Kailin'in tartışmalarının giderek siyasi olarak hassas konulara ve güncel uluslararası meselelere kaydığı aktarıldı.

Kailin'in Ma'dan Çin'in söz konusu ülkedeki diplomatik misyonunda çalışan personelin ve faaliyetlerinin detaylarıyla ilgili bilgi istediği, Ma'nın da bu hassas nitelikteki bilgileri ve bir telefon listesini ona verdiği anlatıldı.

Tang'ın talebi ve imzalanan anlaşma

Paylaşımda, Kailin'in daha sonra Ma'yı "Tang Zheng" adıyla anılan meslektaşıyla tanıştırdığı kaydedildi.

Tang'ın ilk buluşmada Ma'dan B ülkesinin istihbarat teşkilatına katılmasını talep ettiği, reddetmesi halinde geçmişteki yasa dışı faaliyetlerini Çin otoritelerine ihbar etmekle tehdit ettiği belirtildi.

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Şantajla karşı karşıya kalan Ma'nın, B ülkesinin istihbarat görevlileriyle "gizlilik" ve "sadakat" taahhütleri içeren bir "işbirliği anlaşması" imzaladığı, aylık sabit ücret ve prim ödemeleri karşılığında kendisine verilen görevleri yerine getirdiği paylaşımda ifade edildi.

Paylaşımda Ma'nın, yurt dışı görevinde ve Çin'e döndükten sonra uzun süre bu ülke için casusluk yaptığı anlatıldı.

Gündüz resmi görevi çerçevesinde edindiği bilgileri gece, kendisine verilen özel dizüstü bilgisayar cihazıyla gizli internet siteleri üzerinden yabancı istihbarat görevlilerine aktardığı belirtildi.

Ma'nın bu sürede 100'den fazla istihbarat bilgisi aktardığı, bunların 9'unun "gizli", 26'sının "özel" olarak kategorize edildiği kaydedildi.

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Sağladığı bilgi ve malzemeler karşılığında 1 milyon yuandan (150 bin dolar) fazla para aldığı da paylaşımda yer aldı.

Görevlilere çevrelerini temizleme uyarısı

Paylaşımda Çinli devlet görevlilerine, bu vakaya bakarak sosyal hayatlarını ve arkadaş çevrelerini "temizlemeleri" uyarısı yapıldı.

Görevlilerin, yabancı istihbarat kuruluşlarının duygusal manipülasyon, parayla kandırma ve zorlama içeren "kadın tuzağı" yöntemlerine karşı dikkatli olması tavsiyesinde bulunuldu.

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