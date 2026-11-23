Belçika'da hükümetin ekonomik tasarruf politikalarına tepki olarak düzenlenen ülke çapındaki grev, ulaşım sektöründe ciddi aksamalara yol açtı. Grev nedeniyle havayolu ulaşımı sekteye uğrarken, ülke genelindeki havalimanlarında tarifeli uçuşların tamamı iptal edildi.
BRÜKSEL HAVALİMANI'NDA 429 UÇUŞ İPTAL
Grevden en fazla etkilenmesi beklenen noktalardan biri Brüksel Havalimanı oldu. Havalimanında 429 uçuşun iptal edilmesi ve yaklaşık 60 bin yolcunun yaşanan aksaklıklardan etkilenmesi bekleniyor.
KEMER SIKMA POLİTİKALARINA TEPKİ
Ülke genelinde düzenlenen ulusal grevin, federal hükümetin uygulamaya koyduğu kemer sıkma politikalarına karşı gerçekleştirildiği belirtildi. Protestolar kapsamında ulaşım hizmetlerinde yaşanan kesintiler, günlük hayatı da olumsuz etkiledi.
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