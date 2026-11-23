Yunanistan'dan Türkiye karşıtlığıyla İsrail'e tam teslimiyet: Ankara'nın gücünü itiraf ettiler

Türkiye karşıtı askeri iş birliklerini İsrail'le yaptığı anlaşmalar üzerinden genişleten Yunanistan, bu kez yaklaşık 1 milyar avroluk yeni bir silah pazarlığına girişti. Yunan basınından Kathimerini'nin haberine göre elektronik harp sistemleri, uzun menzilli hassas füzeler ve Kalamata'daki uçuş eğitim merkezinin kapasitesinin artırılması masada. Haberde, Türk savunma sanayisinin elektronik harp alanında önemli ilerlemeler kaydettiği açıkça vurgulanırken, Atina'nın İsrail'in elektronik harp uygulamalarına ve karşı tedbirlerine erişerek Türkiye'nin karşısındaki tehdit ortamına uygun sistemler geliştirmeyi hedeflediği belirtildi.