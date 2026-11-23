Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Pyongyang'a atanan 10 yeni büyükelçiden güven mektubu aldığı törende sınırlarını genişletme ya da bölgesel hakimiyet kurma hedefleri olmadığını söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, askeri ve dış politikalarının savunma temelinde olduğunu savunarak ülkesinin bölgesel hakimiyet kurmak ya da sınırlarını genişletmek gibi bir hedefi bulunmadığını dile getirdi.

Yonhap ajansının, Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberine göre Kim, Pyongyang'a atanan 10 yeni büyükelçiden güven mektubu aldığı törende konuştu.

Kim, dünyanın istikrarsızlaştığını söyledi

Dünyanın giderek daha "istikrarsız ve tahmin edilemez" hale geldiğini belirten Kim, "Kuzey Kore'deki güvenlik durumu ve Doğu Asya'daki siyasi ve askeri ortam, barış içinde güven ve emniyeti tam olarak sağlayabileceğimiz güç ve kabiliyeti kendimiz oluşturmamızı acilen gerektiriyor." ifadesini kullandı.

Reklam Reklam

Kuzey Kore'nin askeri ve dış politikasının savunma temelinde olduğunu savunan Kim, ülkesinin sınırlarını genişletme ve bölgede hakimiyet kurma hedefi olmadığını söyledi. Kim, "egemenliklerine saygı duyan ülkelerle dostluk ve işbirliği ilişkilerini güçlendirmeye hazır olduklarını" ifade etti.

Kuzey Kore'nin kurucusu ve ilk lideri kabul edilen Kim Il-Sung güven mektuplarını daha önce bizzat kabul etmişti. Kim'in babası Kim Jong-il döneminde ise bu görevi Yüksek Halk Meclisi (SPA) Başkanı yürütmüştü.

Reklam Reklam

Dünya

Tunus-İran yakınlaşması: Tahran'ın Mağrib'deki nüfuz arayışı gündemde

Dünya

Libya Temsilciler Meclisi: Rusya-Ukrayna savaşının tarafı değiliz

Dünya

75'ten fazla şirketten AB liderlerine fon bütçesini artırma çağrısı