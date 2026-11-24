Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, birkaç Rus savaş uçağının KADIZ'a girdiğini ve Ulleung Adası yakınlarında alarm verildiğini açıkladı.

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Birkaç Rus savaş uçağının sabah erken saatlerde Japon Denizi (Doğu Denizi) üzerindeki Kore Hava Savunma ve Tanımlama Bölgesi'ne (KADIZ) girdiği, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının (JCS) açıklamasıyla duyuruldu.

Bunun üzerine Güney Kore, bölgeye savaş uçakları sevk ederken bir adada kısa süreli alarm verdi.

Uçaklar Ulleung Adası'na yaklaştı

Açıklamada, Rus uçaklarının Ulleung Adası'na yaklaştıktan sonra bölgeden çıktığı ve Güney Kore hava sahasını ihlal etmediği belirtildi.

Yetkililere göre savaş uçakları, olası gelişmelere karşı taktik manevralar yapmak üzere havalandırıldı.

Genelkurmay, "Rus uçaklarının ADIZ’e girişinden önce bölgedeki hareketlilik tespit edilmiş ve muhtemel acil durumlara karşı taktiksel manevralar yürütmek üzere bölgeye savaş uçakları konuşlandırılmıştır" ifadelerini kullandı.

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Rus uçaklarının Güney Kore ordusunun aldığı tedbirlerin ardından bölgeden uzaklaştığı aktarılırken, "Kuzey Kore uçağı olduğu tahmin edilen bir hava aracının ülkemizin hava sahasını ihlal ettiği yönündeki haberler ise gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Ada sakinlerine sığınak uyarısı

İçişleri Bakanlığı, yabancı uçakların Ulleung Adası'na yaklaşması üzerine saat 07.52'de ada sakinlerine yönelik acil durum uyarısı yayınladı.

Cep telefonlarına gönderilen uyarıda Rus uçaklarının Güney Kore hava sahasına girdiği belirtilerek, ada sakinlerinden yer altındaki sığınaklara, yeraltında bulunan yapılara veya kapalı alanlara gitmeleri istendi.

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Uyarı, Rus uçaklarının KADIZ'dan ayrılmasının ardından yaklaşık 3 dakika sonra yürürlükten kaldırıldı.

Alarmın kaldırıldığının duyurulduğu uyarıda ise Rus uçakları yanlışlıkla Kuzey Kore uçakları olarak tanımlandı.

Rus diplomata protesto iletilecek

Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Chung Binna, Rusya'nın Seul Büyükelçiliğinden bir diplomatın gün içinde bakanlığa çağrılacağını ve olayla ilgili resmi protestonun iletileceğini belirtti.

Güney Kore, 17 Kasım'da da Rus savaş uçaklarının KADIZ'a girdiğini duyurmuş ve savaş uçaklarını havalandırmıştı.

Japonya Savunma Bakanlığı da aynı gün Rusya'ya ait olduğu değerlendirilen 2 uçağın Fukuoka eyaleti açıklarında ülke hava sahasını ihlal ettiğini ve tedbir amacıyla Japon savaş jetlerinin kaldırıldığını bildirmişti.

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