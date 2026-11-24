ABD'ye göre, ticari gemilere yönelik yaklaşık 50 siber saldırıda İran birincil şüpheli olarak değerlendiriliyor

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ABD basınında yer alan iddiaya göre Beyaz Saray yönetimi, son dönemde 50'ye yakın ticari gemiyi hedef alan siber saldırılarda İran'ı "birincil şüpheli konumunda" olarak değerlendirdi.

Konuya aşina ABD'li yetkililere dayandırılan The Wall Street Journal (WSJ) haberinde, enerji tankerlerine yönelik son dönemdeki siber saldırılarda İran'ın muhtemel rolünün soruşturulduğu aktarıldı.

Mürettebata tehdit yapıldı

Haberde, mürettebata "geminin batırılabileceği" tehditlerinin yapıldığı kaydedilirken, petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz ve bazı kimyasal yükleri taşıyan 50'ye yakın geminin siber saldırılarla hedef alındığı ifade edildi.

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Beyaz Saray yönetiminin saldırılarda İran'ı "birincil şüpheli" konumunda değerlendirdiği ileri sürülen haberde, bazı saldırıların ABD dahil bazı ülkelerin limanlarına yaklaşıldığı esnada yapıldığı aktarıldı.

İran bağlantısı araştırılıyor

Hedef alınan gemiler arasında ABD'ye giden "VL Prosperity" ile İtalya'ya giden "Vivit Africa" gemilerinin de bulunduğu belirtilen haberde, saldırıların arkasında İran'ın olduğuna dair "olası somut bir ilişkinin" araştırıldığı ifade edildi.

Ülkedeki limanlara ve büyük deniz taşımacılığı şirketlerinin sistemlerine yönelik siber saldırıların son dönemde önemli ölçüde arttığı ve bu saldırıların ülkenin kritik altyapısını hedef alabileceği ABD basınında daha önce kaydedilmişti.

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