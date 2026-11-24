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İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Kalkilya kentine baskın düzenleyen İsrail ordusu, aralarında Fetih Hareketinden bir yöneticinin de bulunduğu 10'dan fazla Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Kalkilya'ya baskın düzenleyen İsrail askerleri, takviye birlikler göndererek kentin çeşitli mahallelerinde konuşlandı.

Gözaltına alınanlar arasında Fetih yöneticisi var

İsrail güçlerinin gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 10'dan fazla.

Gözaltına alınanlar arasında, kentteki Fetih Hareketinin bölge sekreteri Mahmud el-Velvil de yer alıyor.

Kentteki Fetih Hareketi merkezini, gözaltına alınanların sorgulandığı bir noktaya İsrail ordusu dönüştürdü.

Baskının sürdüğü sırada İsrail güçleri, kentteki devlet hastanesinin önünde bir kontrol noktası kurdu.

Kalkilya'da dersler ertelendi

Kalkilya Eğitim Müdürlüğü ise okullarda derslerin ertelenmesine karar verdi.

Güvenlik amacıyla çağrıda bulunan müdürlük, İsrail güçlerinin kentten çekildiği ve derslerin yeniden başlayacağı tarih açıklanana kadar öğrencilerin evlerinden çıkmamaları, velilerin de çocuklarını okullara göndermemeleri için çağrısını yineledi.

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İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana artış yaşanıyor.

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