ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Joaquin Castro, Batı Şeria'daki durumun "korkunç" olduğunu belirterek İsrailli yerleşimcileri şiddet ve terörizmle suçladı.

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İşgal altındaki Batı Şeria’daki durumun "korkunç" olduğunu söyleyen ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Joaquin Castro, İsrailli yerleşimcileri Filistinlileri topraklarından ve evlerinden kovmak için şiddet ve terörizm uygulamakla suçladı.

ABD'li Demokrat Kongre üyesi Castro'nun işgal altındaki Batı Şeria'daki duruma ilişkin bir açıklaması, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geldi.

Castro, "Batı Şeria’da olanlar korkunç. Yerleşimciler, Batı Şeria’daki Filistinlilerin topraklarını ve evlerini ellerinden almak için şiddet ve terörizm uyguluyor." ifadelerini kullandı.

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Tasarı 80 üyenin desteğini aldı

Kendisinin de desteklediği, Batı Şeria ve Gazze’deki yerleşim faaliyetlerinden dolayı İsrailli yerleşimcileri ve şirketleri mali olarak sorumlu tutmayı amaçlayan "Yerleşimleri Durdurma Yasa Tasarısının" Temsilciler Meclisi’nde 80 üyenin desteğini aldığını belirtti Castro.

ABD'li meclis üyesi, "Şu anda 80 destekçimiz var. Şiddete son vermeye ve barış için çalışmaya kararlı olan, sayısı giderek artan Kongre üyelerine teşekkür ederim." değerlendirmesini yaparak söz konusu yasa tasarısının geçmesini umduğunu belirtti.

Yaptırım ve ithalat yasağı yoluyla

Tasarı, Batı Şeria ve Gazze’deki yeni yerleşim yerlerinin inşasını veya mevcut İsrail yerleşim yerlerinin genişletilmesini, yaptırımların uygulanması ve bu yerleşim yerlerinde üretilen malların ithalatının yasaklanması yoluyla durdurmayı amaçlıyor.

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