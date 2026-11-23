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Financial Times gazetesinin haberine göre, ABD'deki liman işletmeleri ve küresel deniz taşımacılığı devleri, ülkenin kritik altyapısını hedef alan siber saldırılardaki yoğun artışa karşı teyakkuza geçti. Son aylarda ivme kazanan saldırı girişimleri, enerji ihracatından konteyner trafiğine kadar stratejik tedarik zincirlerini hedef alıyor.

ABD'nin ham petrol ihracatında günlük yaklaşık 2,3 milyon varillik kapasiteyle en büyük geçiş noktası olan Texas eyaletindeki Corpus Christi Limanı, bilgisayar sistemlerine yönelik günde yüzlerce, hatta binlerce saldırı girişimiyle karşı karşıya kalıyor.

Limanın Üst Yöneticisi (CEO) Kent Britton, saldırıların bilinen kötü niyetli aktörlerin bulunduğu ülkelerden ve kuruluşlardan kaynaklandığını, çalışanları erişim izni vermeye ikna etmek için üst düzey yöneticileri taklit eden kimlik avı (phishing) mesajlarının da kullanıldığını aktardı. Britton, tehlikenin boyutuna ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

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"Sistemlerimizi yokluyor ve güvenlik açıklarını bulmaya çalışıyorlar. Yapay zekayla bu durum daha da karmaşık hale gelecek."

SALDIRILAR İKİ KATINA ÇIKTI

ABD deniz ticaretinin kilit noktalarından gelen veriler de saldırı yoğunluğunu ortaya koydu:

Los Angeles Limanı'nda rekor engelleme

ABD'nin en yoğun limanı olan Los Angeles Limanı, ağustos ayında ağlarına yönelik 120 milyon saldırı girişimini engelledi. Bu rakamın, 2023 yılındaki aylık ortalamanın yaklaşık iki katına denk geldiği kaydedildi.

Maersk'e siber saldırı

Dünyanın önde gelen deniz taşımacılığı şirketlerinden Maersk'e kasım ayında düzenlenen siber saldırıda şirketin verilerinin çalındığı, ancak operasyonel faaliyetlerin etkilenmediği bildirildi.

FEDERAL KURUMLAR ORTAK SİBER SAVUNMA MERKEZİ KURDU

Kritik altyapılara yönelik artan tehditlere karşı ABD yönetimi de savunma mekanizmalarını devreye aldı. ABD Adalet Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında 30'dan fazla federal kurumu ve yüzlerce eyalet ile yerel yönetim ortağını tek çatı altında bir araya getiren ortak bir koordinasyon merkezi kurdu.

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