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ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Jay Clayton, ülkenin eskiyen dijital altyapısının yenilenmesi sürecinde ulaşım, bankacılık ve iletişim sistemlerinde daha fazla kesinti yaşanabileceği uyarısında bulundu. Clayton, bu aksaklıkların teknolojik dönüşümün kaçınılmaz parçası olduğunu söyledi.

Clayton, CNN'e verdiği röportajda ABD'de son haftalarda teknoloji firmaları ve federal kurumlarda yaşanan kesintilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eski sistemler yenilenmeli

ABD'nin gelişmiş dijital altyapısının büyük bölümünün 30 yılı aşkın süredir kullanılan eski sistemlerden oluştuğunu belirten Clayton, bunların hem performans hem de siber güvenlik açısından yenilenmesi gerektiğini ifade etti.

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Clayton, "Devam eden yenileme çalışmalarının bir parçası olarak teknik aksaklıklar, kesintiler ve hizmetlerde sıkıntılar yaşanacak." dedi.

Teknolojik gelişmelerin bilgi işlem kapasitesi ve uygulamalarda büyük dönüşüme yol açtığını, mevcut sistemlerin de bu değişime ayak uydurması gerektiğini kaydetti.

Çin'in çiplere erişebildiği kanallar var

Clayton, ABD'nin gelişmiş yapay zeka çiplerinin Çin'e ulaştırıldığına ilişkin iddialara da değindi.

Nvidia'nın en gelişmiş çiplerine dünya genelinde büyük talep olduğunu söyleyen Clayton, Çin'in bu çiplere erişebildiği kanallar bulunduğunu düşündüğünü ifade etti.

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New York Güney Bölgesi'nde bu çiplerin Çin'e yönlendirilmesiyle ilgili bir şirket hakkında iddianame hazırlandığını hatırlatan Clayton, "İddianameye bakıldığında çiplerin Çin'e yönlendirilmesi için girişimlerde bulunulduğu ve bu girişimlerin başarılı olduğu görülüyor." diye konuştu.

Clayton, Nvidia'nın gelişmiş çiplerinin ABD'nin teknolojik üstünlüğü açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekti. Ülkenin en ileri teknolojilerinin mümkün olan en geniş ölçüde ABD'nin kullanımına ayrılması gerektiğini dile getirdi.

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