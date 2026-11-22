İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran ile ABD arasında arabulucu ülkeler aracılığıyla yürütülen görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.
İran basınına göre Garibabadi, ABD ile yürütülen dolaylı görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Garibabadi: Diplomasi penceresi hala açık
Olası tüm senaryolara karşı hazırlıklı olduklarını söyleyen Garibabadi, görüşmelerin arabulucu ülkeler vasıtasıyla sürdüğünü belirtti.
İran'ın kendi çıkarlarının karşılandığı ve kabul edilebilir bir anlaşma istemesinin doğal olduğunu vurgulayan Garibabadi, "Diplomasi penceresi hala açık ve görüşmeler devam ediyor." dedi.
Garibabadi, "Başka ülkeleri memnun etmek ya da bir uzlaşmaya varmak uğruna tavizler vermek için müzakere yürütmüyoruz" ifadelerini kullandı.
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