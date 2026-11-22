İsrail Gazze'de yardım aracını vurdu: 3 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze şehrinde zorla yerinden edilen Filistinlilere yiyecek taşıyan bir araç, İsrail’in hava saldırısında hedef alındı. Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze’de kaydedilen görüntülerde bir Filistinli, ateşkesin ardından da devam eden ağır insani koşulları anlattı. Yardım dağıtımı sırasında çevredeki şehitlere ait kan, kafatası ve kemikleri gösteren Filistinli, insanların tüm zorluklara rağmen hayatta kalmaya çalıştığını belirterek, “Kanla bulanmış olsa da bu pirinci yiyeceğiz” dedi.