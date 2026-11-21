ABD Başkanı Donald Trump, İran ile "kalıcı" bir anlaşma yapmak istediğini belirterek, "Gelecek 4 yıl, 15 yıl ya da 20 yıl içinde başarısız bir başkanımız olursa diye ’kalıcı’ olacak bir anlaşma yapacağım. Kimsenin İran’ın nükleer silah sahibi olmasını sağlamasına izin vermeyeceğim" dedi.

"Kalıcı bir anlaşma yapmak istiyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, telefon bağlantısıyla katıldığı bir televizyon programında ABD-İran arasındaki gerilime ilişkin açıklama yaptı. Trump, ABD merkezli Fox News haber kanalına yaptığı açıklamada, İran ile "kalıcı" bir anlaşma yapmak istediğini belirtti.

"Buna nihai rejim değişikliği denebilir"

İran’ın nükleer silah edinmesine izin vermeyecekleri yönündeki ifadelerini tekrar eden Trump, "Rejime hiç fazla önem vermedim. Bazı insanlar ‘rejim değişikliği’ dediler. Bunun ne anlama geldiğini açıklayın, halihazırda iki rejimi devirmiş haldeyim. İlk grubu devirdim, ikinci grubu devirdim, üçüncü grupla anlaşıyoruz. Yani buna nihai rejim değişikliği denebilir" ifadelerini kullandı.

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Trump, Tahran yönetimini eleştirerek, "Bir anlaşma yapıyoruz ve onlar ertesi gün bunu bozuyorlar. Yapacağım şey şu ki, gelecek 4 yıl, 15 yıl ya da 20 yıl içinde başarısız bir başkanımız olursa diye ’kalıcı’ olacak bir anlaşma yapacağım. Kimsenin İran’ın nükleer silah sahibi olmasını sağlamasına izin vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

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