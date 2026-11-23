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ABD Başkanı Donald Trump ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ın batı illerini Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a bağlayacak Uluslararası Barış ve Refah için Trump Güzergahı (TRIPP) projesinin inşasına yönelik çalışmaların resmen başlatıldığını açıkladı. İki lider, projeye ilişkin yayımladıkları görüntülü mesajlarla bölgesel barış, kalkınma ve ulaştırma bağlantısallığına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

"BÖLGESEL BARIŞ VE KALKINMAYI DESTEKLİYORUZ"

ABD Başkanı Donald Trump, yayımladığı görüntülü mesajda tarihi barış anlaşması dolayısıyla Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür etti. Sürece katkıda bulunarak bugünün gerçekleşmesini sağlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Trump, iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgesel barış ile kalkınmayı desteklediklerini ifade etti.

Kendisine Nobel Barış Ödülü'nün verilmesinin teklif edilmesine de teşekkür eden Trump, ABD'nin diğer ülkelerle ilişkilerinin ve ülkeye yapılan yatırımların mevcut düzeyine dikkati çekti.

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PAŞİNYAN: "BAĞIMSIZLIKTAN BU YANA EN BÜYÜK EKONOMİK PROJE"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise mesajında, TRIPP'in Ermenistan'ın bağımsızlığından bu yana hayata geçirilen en büyük ekonomik proje olduğunu belirtti. Trump'ın katılımıyla 8 Ağustos 2025'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile imzaladıkları ortak deklarasyonun onlarca yıldır süren düşmanlık dönemini sona erdirme fırsatı sunduğunu ifade eden Paşinyan, şu vurguları yaptı:

Güney Kafkasya'da kesintisiz, çok modlu transit ve ulaştırma bağlantısının oluşturulmasını hedefleyen projenin; ülkelerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve yargı yetkisine tam saygı gösterilmesi ve ülke içi bağlantıların geliştirilmesi temelinde inşa edileceğini kaydetti.

Yatırımcıların ve iş ortaklarının projeye yoğun ilgi gösterdiğini belirten Paşinyan, "TRIPP'in inşaat çalışmalarını resmen başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

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SÜNİK BÖLGESİNİN KALKINMASI VE DIŞ PAZARLARA ERİŞİM HEDEFİ

TRIPP'in karşılıklı faydalar açısından bölgesel ve uluslararası öneme sahip olacağının altını çizen Paşinyan, projenin Ermenistan'ın ekonomik kalkınmasına ve dış pazarlara erişimine önemli katkı sağlayacağını bildirdi.

Projenin özellikle Sünik bölgesinin kalkınma potansiyelinin tam anlamıyla ortaya çıkarılmasına imkan tanıyacağını dile getiren Paşinyan, bu adımla birlikte Ermenistan'ın güvenliği ve varlığında çıkarı bulunan tarafların çevresinin de önemli ölçüde genişleyeceğini söyledi.

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