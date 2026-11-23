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Ermenistan hükümetinin yayımladığı yeni anayasa taslağında, ülkenin mevcut sınırları dışında toprak iddiaları öngören "Bağımsızlık Bildirgesi"ne atıf yapan ifadelere yer verilmedi.

Yeni anayasa taslağı, Ermenistan hükümetinin resmi internet sayfasında yayımlandı.

Giriş kısmında yeni ifadeler

Başbakan Nikol Paşinyan'ın daha önce bilgisini verdiği şekilde, taslakta "23 Ağustos 1990 tarihli Ermenistan Bağımsızlık Bildirgesi"ne atıf içeren ifadeler kullanılmadı.

Yeni anayasa için öngörülen giriş kısmında şu ifadeler yer aldı:

"Biz, Ermenistan Cumhuriyeti halkı; devlet varlığımızın sürekliliği ve gelişimi uğruna, uluslararası alanda tanınan topraklarımız üzerinde bağımsız, barışçıl, güvenli ve müreffeh bir devlet inşa etme misyonuyla ve bu devleti nesilden nesle aktarma kararlılığıyla hareket ederek, Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası'nı kabul ederiz. Anayasa, Ermenistan Cumhuriyeti'nin iç ve dış ilişkilerinin temel ilkeleri hususundaki ortak mutabakatımızdır."

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Bildirgeye atıf mevcut anayasada yer alıyor

Mevcut Ermenistan Anayasası'nın giriş kısmında ise Bağımsızlık Bildirgesi'ne atıf bulunuyor.

Söz konusu bildirge, Türkiye ve Azerbaycan topraklarının bir kısmı üzerinde hak iddia ediyor.

Başbakan Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda yeni anayasa taslağını sunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, tüm vatandaşların internet sitesinden taslağı okuyup teklif gönderebileceğini ifade etti.

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