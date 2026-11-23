THSF 2026 FPV Drone Yeşilay Türkiye Şampiyonası, Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun (THSF) organizasyonuyla sona erdi.
İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde 21-22 Kasım tarihlerinde yapılan şampiyonaya Türkiye genelinden 81 başvuru yapıldı, 67 pilot mücadele etti.
Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) sporcusu Emrullah Yılmaz da şampiyonada mücadele edenler arasında yer aldı.
Pilotlar ve kulüplerin sıralaması
Dereceye giren pilotlar arasında Burak Mercimek (Drone Sporları Spor Kulübü) birinci, Nazım Tüzün (Uluslararasi Drone Sporları Spor Kulübü) ikinci, Emir Tayf Avcıkaya (Erciyes Havacılık Spor Kulübü) üçüncü, Kadir Enes Özdemir (Erciyes Havacılık Spor Kulübü) dördüncü oldu.
Beşinci sırada Atakan Mercimek (Drone Sporları Spor Kulübü), altıncı sırada Ömer Yıldız (Drone Yarışçıları Spor Kulübü), yedinci sırada Muammer Çınar Ergin (Drone Yarışçıları Spor Kulübü) yer aldı. Sekizinci sırada Kerem Yiğit (Bireysel), dokuzuncu sırada Yusuf Cevat Gümşar (Drone Yarışçıları Spor Kulübü), onuncu sırada ise Nart Kuzey Duman (Bireysel) bulundu.
Kulüpler sıralamasında Drone Yarışçıları Spor Kulübü ilk sırayı aldı. Bu kulübü Drone Sporları Spor Kulübü, Erciyes Havacılık Spor Kulübü, Uluslararası Sporları Spor Kulübü, Hayta Gençlik Spor Kulübü, Anadolu Ajansı Spor Kulübü ve Ufuk Çizgisi Spor Kulübü izledi.
FPV Drone Milli Takımı belirlendi
Türkiye'yi 2027 yılında uluslararası organizasyonlarda temsil edecek FPV Drone Milli Takımı da şampiyonanın ardından belirlendi.
Türkiye sıralamasında ilk dörtte yer alan Burak Mercimek, Nazım Tüzün, Emir Tayf Avcıkaya ve Kadir Enes Özdemir milli takımın isimleri oldu.
Beşinci ve sekizinci sıralar arasında bulunan Atakan Mercimek, Ömer Yıldız, Muammer Çınar Ergin ve Kerem Yiğit ise milli takımın yedek kadrosuna seçildi.
Aday hakem kursu tamamlandı
Organizasyon kapsamında düzenlenen İnsansız Hava Araçları (İHA) Branşı Aday Hakem Kursu, 50 kursiyerin katılımıyla tamamlandı.
Branşın gelişimine katkı sağlamak ve hakem kadrosunu güçlendirmek amacıyla yapılan kurs, ilk kez FPV Drone yarışması eşliğinde uygulamalı hakem eğitimi verilerek aday hakemlere teorik bilgilerini sahada deneyimleme imkanı sundu.
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