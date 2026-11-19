Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Poniçala semtindeki 5 katlı bir apartmanda sabah saatlerinde meydana gelen patlamada biri ağır 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili, patlamanın ardından bölgeye gelerek olay hakkında açıklamalarda bulundu. Tamazaşvili, enkaz altında kalan 7 kişi için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını belirtti.
Arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Arama kurtarma ekipleri, binanın hasar gören kısmında çalışmalarını sürdürüyor. Bir iş makinesiyle de enkaz kaldırma çalışması yapılıyor.
Bakan Tamazaşvili, patlamanın bir ısıtıcıdan kaynaklandığını ifade etti. Polis ise olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Enkaz altında kalanların yakınları ve çok sayıda vatandaşın olay yerindeki bekleyişi sürüyor.
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