Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Floor Curling etkinliğinde, anne-çocuk, baba-çocuk ve dede-torun takımları mücadele etti. Türkiye Curling Federasyonu, Yeşilay Muğla Şubesi ve Yeşilay Spor Kulübü işbirliğinde Köyceğiz Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, 12 ilden 100'ü aşkın sporcu katıldı.

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Floor Curling etkinliğinde anne-çocuk, baba-çocuk ve dede-torun takımları mücadele etti; organizasyon Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlendi.

Türkiye Curling Federasyonu, Yeşilay Muğla Şubesi ve Yeşilay Spor Kulübü'nün işbirliğiyle Köyceğiz Spor Salonu'nda yapılan etkinliğe 12 ilden 100'ü aşkın sporcu katıldı.

Hedef bağımlılıkla mücadeleye katkı

Aile bireylerinin aynı takımda buluştuğu organizasyonda, sporun birleştirici gücünden yararlanılarak bağımlılıkla mücadeleye katkı sunulması, aile bağlarının güçlendirilmesi ve çocukların bağımlılıklardan korunmasına yönelik farkındalık oluşturulması hedeflendi.

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Karşılaşmalar renkli görüntülere sahne oldu.

Gazetecilere açıklama yapan Yeşilay Muğla Şubesi Başkanı Abdullah Şenol Şengür, bağımlılıkla mücadelede sporun önemli bir araç olduğunu söyledi.

Şengür, Yeşilay'ın 5 farklı bağımlılık türüyle mücadele ettiğini belirterek sporun çocukları ve gençleri bağımlılıklardan uzak tutmada önemli rol oynadığını ifade etti.

Şengür, ailelerin birlikte spor yapmasının iletişimi ve dayanışmayı güçlendirdiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bugün dijital ve sanal bağımlılık nedeniyle anne çocuklarıyla, baba evladıyla konuşamaz duruma geldi. Biz bunları bir kenara bırakıp sporla iletişimimizin ve bağlarımızın güçlenmesini istiyoruz. 4 gün sürecek organizasyonla sporun hayatımızda ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu göstermek istiyoruz. Bağımlılık boşluklardan sızıyor. Bu boşlukları sporla, sanatla ve kültürle doldurmamız gerekiyor. Bu nedenle 'Hayata bağlan, bağımlılıklardan kurtul' diyoruz."

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Durmuş Genç Anadolu Ajansı Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Floor Curling etkinliğinde, anne-çocuk, baba-çocuk ve dede-torun takımları mücadele etti. Türkiye Curling Federasyonu, Yeşilay Muğla Şubesi ve Yeşilay Spor Kulübü işbirliğinde Köyceğiz Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, 12 ilden 100'ü aşkın sporcu katıldı.

Durmuş Genç Anadolu Ajansı Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Floor Curling etkinliğinde, anne-çocuk, baba-çocuk ve dede-torun takımları mücadele etti. Türkiye Curling Federasyonu, Yeşilay Muğla Şubesi ve Yeşilay Spor Kulübü işbirliğinde Köyceğiz Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, 12 ilden 100'ü aşkın sporcu katıldı.

Gelecek yıllarda tüm illerden sporcular hedefleniyor

Türkiye Curling Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gültekin ise ailelerin spor faaliyetlerine birlikte katılmasının bağımlılıkla mücadelede olumlu sonuçlar doğuracağına inandıklarını dile getirdi.

Gültekin, hedeflerinin gelecek yıllarda Türkiye'nin tüm illerinden sporcuları Köyceğiz'de ağırlamak olduğunu kaydetti.

Açılış seremonisine Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Belediye Başkanı Ali Erdoğan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli, Yeşilay Köyceğiz Şube Başkanı Sümeyye Gündoğdu, Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Barış Kalaç, sporcular ve aileleri de katıldı.

Durmuş Genç Anadolu Ajansı Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Floor Curling etkinliğinde, anne-çocuk, baba-çocuk ve dede-torun takımları mücadele etti. Türkiye Curling Federasyonu, Yeşilay Muğla Şubesi ve Yeşilay Spor Kulübü işbirliğinde Köyceğiz Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, 12 ilden 100'ü aşkın sporcu katıldı. Yeşilay Muğla Şubesi Başkanı Abdullah Şenol Şengür, açıklama yaptı.

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