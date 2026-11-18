İşte İstanbul depremi için yeni senaryo: 7 il etkilenecek, 58 ilden destek gelecek

Sağlık Bakanlığı'nın 2027 Yılı Bütçe Sunum Kitapçığı'nda olası Marmara depremine yönelik hazırlanan "Adalar Senaryosu"nun ayrıntıları yer aldı. İstanbul dahil 7 ilin etkileneceği senaryoya göre 58 ilden 4 bin 338 sağlık personeli ve 303 araç bölgeye sevk edilecek; ayrıca afet bölgesinde seyyar hastane ve 37 acil müdahale ünitesi kurulacak.