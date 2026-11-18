İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarılarının ardından hava bir anda karardı.
Özellikle Galata Köprüsü çevresinde etkili olan sis ve kara bulutlar gökyüzünü kapladı.
Sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısında bulundu.
Yağış öncesinde kentte kara bulutlarla birlikte sis de etkili oldu. Galata Köprüsü ve çevresinde görüş mesafesi yer yer azalırken, gökyüzü gündüz saatlerinde karanlık bir görünüme büründü.
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