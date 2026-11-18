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Olay, 17 Kasım günü saat 15.30’da Eyüpsultan Alibeyköy Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kırmızı ışıkta aracının içinde bekleyen Ferhat Yaman (40), husumetlisi olduğu ileri sürülen şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Olayı gerçekleştiren şahıs, Ferhat Yaman’ı 19 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet alan Yaman ağır yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri durumu ağır olan yaralıyı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Hastanede hayatını kaybetti

Yapılan müdahalenin ardından Yaman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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"Olay gözümün önünde oldu"

Olayla ilgili konuşan bir kişi, "Saldırgan geldi, kapıyı açtı. Araç içindeki şahsı vurmaya başladı. Ateş ediyordu, bir ara kapıyı açtı. Kapıyı açıp mermi sıkmaya devam etti. Ondan sonra yaralı şahıs yere düştü, yerde ateş etmeye devam etti. O arada herkes kaçmaya başladı. Bende şok içinde donakaldım. Olay gözümün önünde oldu" dedi.

Olayı gören bir başka kişi ise, "Ben yemek yemeye gelmiştim, silah seslerini duymaya başladım. Arkamı döndüm, baktım ki olay olmuş. Ama net olarak olayı göremedim" şeklinde konuştu.

Yapılan ilk inceleme ve araştırmalarda olayın, şahıslar arasında yaşanan alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan husumetten kaynaklandığı öğrenildi.

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Cinayet şüphelisi kulüp başkanı çıktı

Cinayetin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, saldırganın kimliğini belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını ve olayla ilgili elde edilen görüntüleri incelemeye aldı.

Halil Feyzioğlu

Yapılan araştırmalarda, Ferhat Yamen'e silahla ateş eden kişinin Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil Feyizoğlu olduğu belirlendi. İddiaya göre, Yamen ile Feyizoğlu arasında alacak verecek meselesi nedeniyle anlaşmazlık yaşandığı ve cinayetin bu nedenle işlendiği değerlendiriliyor.

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