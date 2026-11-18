İstanbul'da etkisini sürdüren şiddetli lodos fırtınası nedeniyle Üsküdar Salacak Sahili'nde dalgalar metrelerce yüksekliğe ulaştı. Kız Kulesi manzarasında hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen vatandaşlar ve sahilde yürüyenler, rıhtımı döven dev dalgalar yüzünden ıslanmaktan kurtulamadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin peş peşe yaptığı kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarılarının ardından megakentte lodos etkisini artırmaya devam ediyor. Üsküdar Salacak Sahili'nde devleşen dalgalar kıyıya vururken, bölgede hareketli dakikalar yaşandı.
Şiddetli lodosun etkisiyle Marmara Denizi'nde oluşan metrelerce yüksekliğindeki dalgalar Üsküdar sahil şeridine kadar ulaştı. Özellikle Kız Kulesi'nin bulunduğu çevrede rıhtımı döven dev dalgalar, deniz suyunun yürüyüş yollarına ve sahil bandına kadar taşmasına yol açtı.
Dalgaların metrelerce yükseldiği lodos fırtınası sırasında fotoğraf çektirmek isteyenler deniz suyunın lodosla rıhtıma vurması sonucu ıslandı.
Bazı kişiler dalgalara rağmen fotoğraf çekmeye devam ederken, bazıları ise ıslanmamak için rıhtımdan uzaklaştı.
Dalgaların sahile vurarak, deniz kıyısında bulunanları ıslatıtğı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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