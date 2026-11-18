Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetlerinin 18 Kasım 2002'den bu yana süren 24 yıllık iktidar dönemini değerlendirdi. İlk günden itibaren milletin belirlediği istikametten ayrılmadıklarını ifade eden Erdoğan, "Bizim tek bir gayemiz, tek bir pusulamız var; o da Türk milletidir" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar:

Sizlerin vasıtasıyla 81 ilimiz ve 922 ilçemizde teşkilatlarımız bünyesinde samimiyetle koşturan tüm yol arkadaşlarıma selamlarımı gönderiyorum. Gözlerinin parıltısında Türkiye'nin yarınlarını gördüğüm, siyasete samimiyet, nezaket ve incelik kazandıran kardeşlerimizin kurulduğu günden bu yana Türkiye'de siyasetin yüz akı olan AK Parti'ye destek veren her bir kardeşimi saygıyla selamlıyor, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla, ana kademesiyle teşkilatımın her bir mensubuna gayretleri için kalpten teşekkür ediyorum. Grup salonumuzu heyecanlarıyla dolduran her bir misafirimize aynı şekilde hoş geldiniz diyor, dayanışmaları için şükranlarımı sunuyorum. Rabbim, inşallah son nefesimize kadar süreceğine inandığım bu yol ve dava arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum. AK Parti grup toplantımızın partimiz, demokrasimiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

"ESKİ DÜNYA DÜZENİ YIKILIYOR"

Grup toplantımızı iç ve dış siyasi gelişmeler bağlamında oldukça kritik bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Eski dünya düzeni yıkılırken yerine ne konulacağını kimsenin bilemediği, medyaya ve ekranlara yansıyandan daha şiddetli, daha yıkıcı bir rekabetin perde gerisinde yaşandığı sancılı bir sürecin tam ortasındayız. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş karşılıklı kayıplarla devam ederken, uçak gemilerinin de sevk edilmesiyle Basra Körfezi'nde sular yeniden ısınıyor.

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"GAZZE'DE KATLİAM DEVAM EDİYOR"

Kış mevsimi iyice bastırmadan Gazze'de İsrail'in uyguladığı insanlık dışı kısıtlamalar sebebiyle büyük bir insani felaket yaşanmaya başladı. Dizlerine kadar suya ve çamura batmış, altına sığınacakları bir çadırları dahi kalmamış, soğuktan tir tir titreyen Gazzeli yavruların o içler acısı hallerine yüreklerimiz dayanmıyor. İsrail yönetiminin dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürdüğü Gazze'de katliam, suikast, ayrımcılık, tecrit, aç bırakma ve daha nicesi tüm dünyanın gözleri önünde hemen her gün tekrarlanmaya devam ediyor. Yıllarca dünyaya demokrasi ve insan hakları dersi verenlerin maskelerinin düştüğü, foyalarının ortaya çıktığı bir sürece hep beraber tanıklık ediyoruz.

"ZULME SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Tabii burada İslam âleminin de ciddi bir özeleştiride bulunması gerektiğine inanıyorum. Sadece başkalarına bel bağlamak yerine Müslümanlar olarak harekete geçmeli, İsrail üzerinde daha ağır baskı kurulmasını sağlamalıyız. Kış mevsimi daha fazla bastırmadan Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması için İslam dünyası olarak daha fazla gayret göstermeliyiz. Biz Gazze'deki kardeşlerimize konteyner göndermeye hazırız. Bunun dışında insani yardım noktasında da gerekli adımları atıyoruz. Başkaları gözlerini ve kulaklarını kapatsa bile biz Gazze'deki zulme sessiz kalmayacağız. Tek başımıza da olsak, yalnız da bırakılsak insanlık ve kardeşlik görevimiz neyse onu yerine getirmeye inşallah devam edeceğiz.

"AK PARTİ'Yİ MİLLET KURMUŞTUR"

Kıymetli misafirler, değerli yol ve dava arkadaşlarım, grup toplantımızı partimizin siyasi tarihi açısından da son derece anlamlı bir günde icra ediyoruz. Öncelikle bir hususun altını tekrar çizmek istiyorum. AK Parti, siyaset yolculuğuna başladığı ilk günden itibaren milletin çizdiği rotada yürümüş, milletin belirlediği istikametten hiç ayrılmamıştır. Her zaman söylediğim gibi bu partiyi millet kurmuş, bize sadece tabelasını asmak kalmıştır. AK Parti, değişime açık yüzüyle, eksilmeyen enerjisiyle, heyecanıyla, coşkusuyla, bunlarla birlikte karanlığa kapalı, aydınlığa açık vizyonuyla çok kısa sürede milletimizin takdir ve teveccühüne mazhar olmuştur. 3 Kasım seçimleri, milletimizin değişim talebinin sandıkta tecelli ettiği bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçmiştir. 3 Kasım 2002 itibarıyla Türkiye'de yeni bir dönem başlamış, hizmet ve eser siyaseti iktidara gelmiş, ülkemizin yolu da bahtı da sonuna kadar açılmıştır. 18 Kasım 2002'de ise Türkiye, o gün bugündür kesintisiz devam eden AK Parti hükümetleriyle tanışmıştır.

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Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, tarihî seçim zaferimizden sadece iki hafta sonra, 58. Hükümetin göreve başlamasının birinci gününde, Gazi Meclisimizin çatısı altında ilk grup toplantımızda AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla milletvekillerimize aynen şunları söylemiştim.

Allah'a binlerce kez hamd ediyor, aziz milletime teşekkür ediyorum. Çünkü geçmişi uzun yıllara dayanan siyasal mücadelemizin sonunda bizlere bu günü yaşamayı nasip etti. Bugün tarihî bir gün. Bugün Türkiye için, AK Parti için çok önemli bir gün olmasının yanı sıra her birimiz için, her birimizin bireysel hikâyesi açısından da anlamlı bir gün. Aziz milletimizin bütün fertlerine teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, bizim bugünü ve bu anı yaşarken unutmamamız gereken bir şey var. Buraya hiçbirimiz babalarımızdan bize miras kalan bir hakkı kullanmak suretiyle veya sadece bireysel çabalarımız, maharet, yetenek ve unvanlarımız nedeniyle gelmedik.

Bizler buraya 363 kişilik AK Parti grubu olarak halkımızın ortaklaşa kaderinin çilesine ortak olma misyonuyla geldik. Bu yüce çatı altında, bu yüce Meclis çatısı altında bizlerin burada olmasının tek başına pek bir anlamı yoktur. Çünkü bizler burada sadece ama sadece milletimizin iradesinin tecellisi nedeniyle bir araya gelmiş, toplanmış bulunmaktayız. Bunu sakın unutmayın ve bunu hiçbir şekilde aklınızdan çıkarmayın. Sizler milletvekilisiniz. Sizler milletin vekilisiniz. Hatta milletin ta kendisisiniz. Onun için sizler buradasınız. Sizler milletin kutsal emanetlerini taşımaya memur edilmiş ve seçilmiş kişilersiniz. Bu vekâletin ve bu emanetin kadrini biliniz. Vekilliğiniz milletimize hayırlı olsun. Ferasetiniz açık olsun. Merhametiniz bol olsun. Cesaretiniz, azminiz, çalışma gücünüz daim olsun. Haydi hep beraber iş başına.

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Evet, tam 24 sene önce bu kürsüden aziz milletimizi temsil eden, buraya gelen arkadaşlarımıza bunları söylemiş, niçin siyaset yaptığımızı, niçin burada olduğumuzu şahsımla birlikte milletvekillerimize de hatırlatmıştık. Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki o gün açıkladığımız rotadan, o gün açıkladığımız ilkelerden 24 yıl boyunca sapmadık. Bir Türkiye partisi olmanın, Türkiye'nin 81 ilinde tercih edilmiş olmanın, milletimizin ezici çoğunluğunun güvenine mazhar olmanın, kendi insanımızla birlikte 10 milyonlarca mazlumun da umut kapısı olmanın omuzlarımıza yüklediği ağır sorumluluğu hiçbir zaman unutmadık. Kardeşlerim, bu gök kubbede hoş bir seda bırakmaktan başka bir gayemiz olmadı. Siyasi hedeflerimiz daima Türkiye'yi bir bütün olarak kucaklamak, Türkiye'yi bir bütün olarak kalkındırmak, vatan topraklarının her karışında huzuru, kardeşliği, refahı, demokrasi ve özgürlükleri hâkim kılmak oldu. Türk siyasetinin daha önce tanık olmadığı, daha önce hiç görmediği büyük bir tutkuyla tüm Türkiye'ye, aziz milletimizin her bir ferdine hizmet ettik. Unutmayın, dar politik hesaplarla, bireysel kariyer hedefleriyle değil, her zaman milletin ve memleketin çıkarlarını önceleyen bir anlayışla hareket ettik.

"BİZİM TEK PUSULAMIZ TÜRK MİLLETİ"

Bütün bu başarılar önce aziz milletimizin, ardından da mensubu olmaktan her zaman onur duyduğum işte bu grubun, bu partinin, eskisiyle yenisiyle işte bu teşkilatın eseridir. Unutmayın, birlikte yaptık. Birlikte başardık. Türkiye'yi bugünlere birlikte getirdik. Ülkemizin makûs talihini birlikte değiştirdik. Öz yurdunda kendini garip hissedenlerin yüzünü birlikte güldürdük. Türkiye'nin büyüklüğüne inandık. Bu aziz milletin çalışkanlığına inandık. Ve biraz önce hep beraber gururla izlediğimiz hizmetleri ülkemize birlikte kazandırdık. Şunu sizlerle birlikte ekranları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarımın çok iyi bilmesini isterim. Bundan 24 sene evvel ilk defa bu kürsüye çıkarken nasıl bir heyecan içindeysek bugün de aynı heyecanı, aynı coşkuyu yaşıyoruz. 18 Kasım 2002'de iktidarı devralırken millete hizmet noktasında nasıl bir sevda taşıyorsak bugün de aynı tutkuyla milletimize hizmetkârlık ediyoruz. AK Parti olarak ak saçlılarımızın tecrübesini gençlerimizin dinamizmiyle harmanlayarak kararlılık içinde geleceğe doğru yürüyoruz. Her zaman söylüyorum, bizim tek bir gayemiz, tek bir pusulamız var. O da Türk milletidir. Unutmayın, bizim için aslolan milletin rızasıdır, milletin gönlüdür, milletin vicdanıdır.

Şu gerçeği burada bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Bu partide, bu teşkilatta, AK Parti hareketinde önemli olan isimler değildir. Unvanlar değildir. Makamlar, koltuklar veya payeler değildir. Bunların hepsi gelip geçicidir. Sadece birer vesile ve vasıtadan ibarettir. AK Parti'de esas olan millete hizmettir. Hizmet sevdasıdır. Biz 24 yıldır işte bu aşkı diri tutmaya, canlı tutmaya çalışıyoruz. İnşallah bunda en küçük bir gerileme olmayacak. Millete hizmet mücadelemizle aramıza kimse giremeyecek. Türkiye'yi kalkındırma çabalarımıza kimse set çekemeyecek. Bize güvenen, bize inanan toplumun kesimleriyle gönül bağımızı hiç kimse zayıflatamayacak. Başladığımız günkü heyecanımızla, o günkü coşkumuzla, özellikle de o günkü samimiyetimizle siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz. Eğer aramızda yorulan, nefesi kesilen, şevkini kaybeden olursa bir süre dinlendirecek, çok daha büyük bir aşkla koşmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki daha nice seneler boyunca aziz milletimizin de desteğiyle Türkiye'ye hizmet bahtiyarlığını omuzlarımızda taşıyacak, daha nice eseri, projeyi, yatırımı milletimizle buluşturma bahtiyarlığına mazhar olacağız. Bu vesileyle bir kez daha 58. Hükümet'ten beri AK Parti hükümetlerinde ülkesi ve milleti için emek vermiş tüm arkadaşlarımızı şükranla anıyorum. Vefat eden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Resmî bir vazifesi olmasa dahi kendini bu hareketin bir neferi olarak görüp partimizle gönül bağını sürdüren kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

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"EMEKLİLERİMİZİN YAŞADIĞI SORUNLARIN FARKINDAYIZ"

Kıymetli misafirler, çok değerli milletvekillerimiz, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak sorumluluklarımızın idrakiyle milletimizin sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyoruz. Emeklilerimizin yaşadığı zorlukların farkında olduğumuzu çeşitli vesilelerle dile getirmiş, bu sıkıntıları ilk fırsatta gidermek istediğimizi ifade etmiştik. Bir önceki Kabine Toplantımızda bununla ilgili irademizi ortaya koyduk.

Gerek grup yönetimimiz gerek ekonomi kurmaylarımız, hazırlıklarını yürüttüğümüz çalışmanın genel çerçevesini kamuoyumuzla paylaştılar. Yaş ve prim gün sayısına göre adalet ve hakkaniyeti merkeze alan bir yaklaşımla meseleyi tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. 17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi Yüce Meclisimizin de desteğiyle sene başından önce hayata geçireceğiz.

"REKOR BİR SÜREDE ASRIN İNŞASI'NI TAMAMLADIK"

Biliyorsunuz, 6 Şubat'tan itibaren birinci gündemimiz deprem yaralarının hızla sarılması ve depremzedelerimizin yeni evlerine kavuşturulması oldu. Hamdolsun, milletimize verdiğimiz sözleri tuttuk. Dünyada başka hiçbir ülkenin başaramayacağı rekor bir sürede Asrın İnşası'nı tamamladık. Deprem bölgemizde toplam 455 bin 357 konut ve iş yerini hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve zarar gören altyapının yeniden inşası için 100 milyar doların üzerinde harcama yaptık. Deprem turistlerinin deprem bölgesinin yolunu unuttuğu bir dönemde biz bütün bunları alnımızın akıyla gerçekleştirdik. Tabii burada durmadık. Eş zamanlı olarak Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesi olan 500 bin konutu inşa etmek için kolları sıvadık. Ev Sahibi Türkiye Projemizde hak sahiplerimiz belirlendi, konutların kuraları çekildi. Mart 2027'den itibaren ilk konutlarımızı teslim ediyoruz. 2027 yılı bütçesinde toplam deprem hasarlarının giderilmesi ve afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 769 milyar lira tutarında ödenek tahsis ettik. Deprem bölgesinin inşa ve ihyası için ayrılan kaynaklar azaldıkça başka ihtiyaçlara daha fazla harcama yapabileceğiz. Elbette bunun olumlu yansımalarını sosyal yardımlar, destekler ve yatırımlar başta olmak üzere diğer alanlarda da göreceğiz.

Burada şu hususu siz milletvekillerimizin dikkatine sunmak istiyorum. Komisyon safhasından sonra malumunuz, 2027 bütçe teklifimizin Genel Kurul görüşmeleri başlayacak. Bu süreçte grubumuzun tam kadro Meclisimizde olması kritik önemdedir. Yine bunun öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisimizin önünde yoğun bir gündem var. Kanun tekliflerimizin muhalefetin sabotajlarına ve engelleme girişimlerine fırsat verilmeden yasalaşması ehemmiyet arz ediyor. Bu konuda Meclis grubumuzdan daha fazla dikkat beklediğimi bir kez daha hatırlatıyorum. Bizim birinci görevimiz yasama faaliyetlerinin sorunsuz icrasıdır. Her fırsatta söylediğim gibi milletimiz bizleri buraya kendisine hizmet için, dertlerine çare üretmemiz için göndermiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi milletimizin hayatını kolaylaştıracak adımlar attıkça, toplumun beklentilerini karşılama yönünde gayret ettikçe milletimiz de Meclisine daha fazla güvenmekte, daha fazla hürmet göstermektedir. Siz değerli arkadaşlarımızın, Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile uyum içinde Yüce Mecliste bıkmadan, usanmadan, yorulmadan çalışması sadece sizin değil, siyasetin itibarına katkı yapmaktadır. Hepimiz aziz milletimizin emanetini taşıyoruz. Hepimiz bu emanetin gereğini yerine getirmekte mükellefiz. Şurası bir gerçek ki hayatta hemen her şeyin telafisi olur ama milletin emanetini taşımada ihmalkâr davranmanın telafisi ve kazası olmaz.

"FON SÜRECİ SON DERECE ŞEFFAF BİR BİÇİMDE YÖNETİLİYOR"

Değerli arkadaşlar, yakın takibimizde olan bir diğer konu fon meselesiyle ilgili gelişmelerdir. Açıkladığımız üç aşamalı yol haritası çerçevesinde konuya titizlikle riyaset etmekteyiz. Benzer sorunlarla karşılaşmış ülkelerle kıyas dahi edilemeyecek bir hızda ve etkinlikte, son derece şeffaf bir biçimde süreç yönetilmektedir. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin ara ödemelerde iki ay gibi kısa bir sürede önemli mesafeler katettik.

"ARA ÖDEME SÜRECİ TAMAMLANDI"

Meclisten geçerek yasalaşan kanun çerçevesinde alacağı 1 milyon liraya kadar olan küçük yatırımcılara öncelik verdik. Yatırımcı bazında baktığımızda toplam 455 bin 758 yatırımcımızın 444 bin 987'sine en az bir ödeme ulaştırıldı. Olağanüstü tasfiyeye tabi olanlar dâhil 110 fonda 1 milyon liraya kadar olan ara ödeme süreci tamamlandı. Olağan ve olağanüstü tasfiye süreçleri birlikte değerlendirildiğinde 371 bin 21 yatırımcımız net yatırım tutarını veya ana parasını aldı. Bu sayı toplam yatırımcılarımızın yüzde 81,4'üne tekabül ediyor. Bugüne kadar yapılan toplam ödeme tutarı ise yaklaşık 161 milyar liraya ulaştı.

"DEVLETİN KASASINDAN TEK KURUŞ ÇIKMADI"

Bu tutarda 1 lira Hazine veya kamu kaynağı kullanılmamıştır. Yatırımcılarımızın yüzde 81'inin ana parasının tümü karşılanmış, 131 fonun 110'unda 1 milyon liralık ara ödeme süreci tamamlanmıştır. Bütün bu ödemeler devletimizin kasasından, yani milletimizin cebinden tek bir kuruş dahi harcamadan gerçekleştirilmiştir. Kalan işlemleri de süratle sonuçlandırmak için kurumlarımız çalışıyor. Piyasa düzenbazlıkları, manipülasyon gibi hukuka aykırı işlemlerden elde edilen fahiş kazançların tahsili için de gerekli tüm adımlar atılıyor. Yürütülen çalışmalar neticesinde bugüne kadar yaklaşık 41 milyar liralık haksız kazancın iadesi sağlandı. Tahsil edilen tutar ara ödemelerde kullanılmak üzere bankalara aktarıldı. Konunun yargı boyutunda ise süreç yeni bilgiler ve deliller ışığında büyük bir hassasiyetle yürütülüyor. Firari durumdaki şahıslarla ilgili gerekli takibat sıkı bir şekilde yapılıyor. Bugün itibarıyla 500 şüpheliden 136'sı hakkında tutuklama, 285'iyle ilgili de adli kontrol tedbiri uygulandı.

"DEVLET DENETLEME KURULUMUZ İLK İNCELEMELERİNİ HAFTA BAŞINDA TAMAMLADI"

Devlet Denetleme Kurulumuz ilk incelemelerini hafta başında tamamladı. Benzer bir sorunla tekrar karşılaşmamak için gereken hukuki adımları da atıyoruz. Grup yönetimimiz kanunun hazırlıklarını belli bir aşamaya getirdi. Sermaye piyasalarımızda şeffaflığı artıracağız. Denetimi daha da güçlendirecek, müeyyide ve cezaları daha caydırıcı hâle getirecek bu yasa çalışmasına muhalefetin de katkılarını almak niyetindeyiz. İnşallah ardından seri bir şekilde Yüce Meclisin takdirine sunacağız. Aziz kardeşlerim, şundan milletimiz ve yatırımcılarımız emin olsun. Türkiye ekonomisine ve sermaye piyasalarımıza bu organize kötülüğü yapanlardan işledikleri cürümlerin hesabı tek tek sorulmaktadır.

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