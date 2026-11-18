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Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemede, Türkiye'nin Ukrayna, Avrupa Komisyonu, Birleşmiş Milletler ve Katar ile imzaladığı 5 uluslararası anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihler yer aldı.

Ukrayna ile anlaşmanın yürürlük tarihi 1 Ekim 2026

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti arasında 3 Şubat 2022'de Kiev'de imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlük tarihi 1 Ekim 2026 olarak tespit edildi.

Avrupa Komisyonu, BM ve Katar ile anlaşmaların tarihleri

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan, 2016 Yılı İçin Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Altında Türkiye'ye Yönelik Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasına ilişkin 4 No'lu Zeyilname ve Notalar ile 2020 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşması'nda değişiklik yapılmasına ilişkin Değişiklik Protokolü'nün yürürlük tarihi olarak 8 Eylül 2026 belirlendi.

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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması Sekretaryası arasında COP31 toplantılarına ilişkin imzalanan anlaşmanın yürürlük tarihi 22 Temmuz 2026 olarak tespit edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti arasında Katar askeri hava aracı ve destek personelinin Türkiye Cumhuriyeti topraklarında geçici konuşlanmasına ilişkin teknik düzenlemenin yürürlük tarihi ise 30 Eylül 2022 olarak tespit edildi.

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