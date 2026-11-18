Dünyanın gözü, ilk kez aynı masada buluşacak Çin, ABD ve Rusya liderlerinin zirvesine odaklandı. Güneydoğu Asya ziyareti kapsamında, Çin’in Shenzhen kentinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü zirve gerçekleştirecek olan ABD Başkanı Donald Trump, dün ziyaretin ilk durağı olan Filipinler'e ulaştı. Üçlü Zirve’de "İran, nükleer silahsızlanma, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ekonomi ve ticaret başlıklarını ele alacaklarını" söyleyen Trump, eğer fırsat olursa Putin ile ikili bir görüşme yapabileceğini de söyledi

AVRUPA MENÜDE Mİ?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, üç lider arasındaki zirvenin 2. Dünya Savaşı sonrası dönemdeki güç dengelerini belirleyen Yalta Konferansına benzetmişti. Zirvede İran Savaşı’nın yanı sıra, nükleer silahlanma ve uluslararası ticaretin de ele alınacağının açıklanması ve Avrupa Birliği'nin masada temsil edilmemesi bu benzetmelerin daha yoğun yapılmasına sebep oluyor.

DONBAS’TAN VAZGEÇMEYİZ

Ukrayna’nın topraklarından vazgeçmeyeceğini ve güvenliğini öncelik olarak gördüğünü belirten Zelenski, “Yalta konferansında olduğu gibi büyük güçlerin diğer ülkelerin geleceğini belirlemesini kabul etmeyeceğiz. Donbas’tan vazgeçmeyeceğiz ve Ukrayna’nın bölünmesine göz yummayacağız” demişti. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da Üçlü Zirve öncesi yaptığı basın toplantısında, zirvenin Yalta konferansına benzetilmesini reddederek, “Zirvenin bugünkü dünyada bir benzerinin olmadığını” vurguladı. Peskov, “Yalta 2.0 yorumlarının gerçeklikle ilgisi olmayan siyasi değerlendirmeler” olduğunu belirterek, Putin ve Şi’nin çok kutuplu dünya düzeni istediğini ifade etti.

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NÜKLEER SİLAHLAR MASADA

ABD yönetiminin İran’a karşı nükleer programını bahane göstererek başlattığı savaş, son dönemde uluslararası nükleer silahlanma alanında yeni gelişmelere sebep oluyor. Rusya, geçtiğimiz ağustos ayında Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) anlaşmasından çekildiğini ilan etmişti. Trump, Filipinler seyahati öncesi yaptığı açıklamada, "Nükleer silahlardan arındırma konusunu ele alacağız. Bu zor bir konu çünkü hiçbirimiz nükleer silahlarımızdan tamamen vazgeçeceğimizi kolay kolay söyleyemeyiz değil mi?" diye konuştu.

PAYLAŞIMIN ADI 'YALTA' KALDI

2. Dünya Savaşı'nda Almanya'ya karşı zaferin ardından dönemin Sovyetler Birliği lideri Stalin'in Japonya'ya karşı savaşa girmeyi kabul etmesi karşılığında, Sovyet nüfuzunun Doğu Avrupa'da genişlemesi kabul edilmiş ve gizli bir Doğu Asya anlaşmasıyla SSCB'ye Güney Sahalin ile Kuril Adaları'ndaki Japon toprakları verilmişti. O tarihten bu yana "Yalta" sözcüğü, aralarında toprakları paylaşılan ülkelerin de bulunduğu daha küçük devletlerin çıkarlarını dikkate almaksızın dünyanın nüfuz alanlarına bölünmesini öngören büyük güçler arasındaki anlaşmaların kısa bir ifadesi olarak kullanılıyor.

Kuzey Kore diplomasisi

Üçlü Zirve’nin tarafları, mevcut dünya düzeninin dışlanan ülkelerinden biri olan Kuzey Kore ile ilgili de diplomasi yürütüyor. Trump, seyahat öncesi yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile görüşme ihtimaline dikkat çekerek, "Belki Kim Jong-un ile de bir araya gelebiliriz, gayet iyi olacak. Pek çok şeyi başarma şansımız var" diye konuştu. Putin ise zirve öncesi Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Jo Yong Won ile bir araya geldi. Görüşmede, Kuzey Koreli askerlerin Rusya’nın batısındaki Kursk bölgesinin Ukrayna işgalinden kurtarılmasında oynadığı rolü öven Putin, Pyongyang ile stratejik ortaklıklarına vurgu yaptı.

STRATEJİK KERÇ KÖPRÜSÜ VURULDU

Ukrayna ordusu, son üç günde iki kez Rus işgali altındaki Kırım Yarımadası’nı Kerç Boğazı üzerinden Rus ana karasına bağlayan Kerç Köprüsü’nü vurdu. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, köprünün ağır hasar aldığı görülürken Kırım'ın sözde yönetim başkanı Sergey Aksyonov, saldırı nedeniyle köprü trafiğinin durduğunu söyledi. Ukrayna ordusu, Rus işgalinin başladığı 2022 ile 2023 yıllarında da Kerç Köprüsü’ne saldırılar düzenlemişti. Rusya ise bu saldırılara cevabı Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yönelik hava bombardımanları düzenleyerek verdi. Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun kentte Dinyeper Nehri üzerindeki Güney ve Kuzey köprülerini hedef aldığını bildirdi.

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