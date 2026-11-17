"Türkiye, deprem bölgesinde 2 yıl gibi kısa bir sürede 455 bin konutu vatandaşlarına teslim etti. İnşallah Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Gazze'yi de yeniden ayağa kaldıracak, Filistin'i de yeniden ayağa kaldıracaktır. Bakanlık olarak tüm gücümüzle, tüm enerjimizle Filistin'in yeniden ayağa kalkması, oradaki çocukların, gençlerin geleceğe güvenle bakması için bu mücadeleyi yapacağız. Bunu bir mutabakata bağlayacağız ama asıl olan Filistin'in gönlümüzdeki değeridir, yeridir. Filistin'deki dram hep gözlerimizin önünde. Hep birlikte Gazze'nin çocukları için bu mücadeleyi sürdüreceğiz."