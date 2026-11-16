16/11/2026, Pazartesi12:28
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
32

Bildirimler

Levent’te bir kadın İsrail destekçisi McDonald's'ı boykot edenlere iftiralar attı16 Kasım 2026 12:15 PazartesiSON DAKİKA
Sefer iptalleri devam ediyor havalimanlarında adım atacak yer kalmadı16 Kasım 2026 12:00 PazartesiSON DAKİKA
Tam 16 saat kaynatılıyor hastalıklara kalkan oluyor16 Kasım 2026 11:20 PazartesiSON DAKİKA
Yıllar sonra aynı projedeler: 📌Son halleri dikkat çekti16 Kasım 2026 11:05 PazartesiSON DAKİKA
Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı16 Kasım 2026 10:49 PazartesiSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Levent’te bir kadın İsrail destekçisi McDonald's'ı boykot edenlere iftiralar attıSefer iptalleri devam ediyor havalimanlarında adım atacak yer kalmadıTam 16 saat kaynatılıyor hastalıklara kalkan oluyorMeteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı5 dakikada şarj oluyor, bin 630 kilometre menzil sunuyor: Ezber bozan otomobilin fiyatı sızdı

COP31 rekora koşuyor: Yeşil Bölge'yi 221 bin kişi ziyaret etti Mavi Bölge'ye 102 bin kişi kayıt oldu

11:25, 16/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 12:20, 16/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

COP31 Zirvesi’ne ev sahipliği yapan Antalya’daki Mavi Bölge’ye ilk hafta kayıt olanların sayısı 102 bin 610’a yükseldi, Yeşil Bölge’yi 212 bin kişi ziyaret etti. 2023 yılında Dubai ev sahipliğinde düzenlenen ve bugüne kadarki en yüksek sayı olan 112 bin 724 katılımcı sayısına Türkiye, 7. gün itibarıyla bu sayıya yaklaştı. Her günün temasına göre Mavi Bölge’de müzakereler yürütülürken Yeşil Bölge’de ise Türkiye’nin Sıfır Atık başta olmak üzere birçok marka projesi dünyaya yansıyor. Program kapsamında 1500’ün üzerinde panel gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) Yeşil Bölge programı, müzakerelerin yürütüldüğü Mavi Bölge arasında kurulan "aynalama" yöntemiyle hazırlandı. Bu modelle, kurumların Mavi Bölge'de müzakereler çerçevesinde ele alınan konular, aynı gün Yeşil Bölge'de eylem boyutuyla ve daha geniş kitlelere Türkiye’nin hayata geçirdiği simge projelerle anlatılıyor. Bu yaklaşım, eylem odaklı COP31'de iki bölge arasında bütüncül bir yapı kuruyor. COP31 Zirvesi’nin ilk 7 gününde Yeşil Bölge’yi 212 bin kişi ziyaret etti, Mavi Bölge’ye kayıt olanların sayısı ise 102 bin 610’a yükseldi. 2023 yılında Dubai ev sahipliğinde düzenlenen ve bugüne kadarki en yüksek katılım olan 112 bin 724 katılımcı sayısına Türkiye, 7. gün itibarıyla yaklaştı. Önümüzdeki 4 gün hesaba katıldığında hem Mavi Bölge katılımcı sayısı hem de Yeşil Bölge ziyaretçi sayısında rekor bekleniyor.  



BARIŞ YOLU DÜNYAYI BULUŞTURUYOR 

Devlet başkanları ve bakanlar, ulusal delegasyonlar, akredite gözlemciler, uluslararası kuruluşların yer aldığı Mavi Bölge’de küresel iklim politikasını şekillendiren müzakereler yürütülüyor. Mavi Bölge içerisinde farklı mekanları birbirine bağlayan Barış Yolu gölet boyunca uzanan güzergahıyla; ulaşım, dinlenme, buluşma ve yeme-içme ihtiyaçlarını aynı hat üzerinde bir araya getiriyor. Barış Yolu güzergahı üzerindeki kiosklar ve ikram noktaları, katılımcıların yoğun toplantı programları arasında günlük ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılamalarına imkan sunuyor. Barış Yolu, ayrıca farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen katılımcıların aynı güzergahta bir araya gelip ‘aynı gök kubbe altında buluşma’ fikri üzerinden Kubbe Restoran’a ulaşıyor. 


KAPSAYICI BİR İKLİM EYLEMİ EKOSİSTEMİ

Yeşil Bölge ise kamu, sivil toplum, özel sektör ve uluslararası kuruluşları bir araya getiren kapsayıcı bir ekosistem olarak tasarlandı. Programda özel sektörün yanı sıra "ortaklıklar" kategorisindeki sivil toplum kuruluşları, belediyeler, kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlara da geniş yer verildi. Bu yapıyla Yeşil Bölge, bir fuar alanının ötesine geçerek iklim eyleminin farklı paydaşlarca konuşulduğu bir buluşma noktası haline geldi.



6 TEMATİK HUB, 9 SAHNE, 600'Ü AŞKIN PANEL YOUTUBE’DA CANLI YAYINLANIYOR

Yeşil Bölge genelinde 1500’ün üzerinde panel gerçekleştiriliyor. Bunların 400'ü aşkını Bilim ve Teknoloji, İklim Finansmanı, Dirençli Şehirler, Enerji ve Ulaşım, Yeşil Sanayileşme ve Sıfır Atık başlıklı 6 tematik hub'da yer alıyor. Hub'lardaki 9 sahnede paneller her gün saat 10.00'da başlıyor ve 17.30'a kadar sürüyor. Alanda ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) İş Dünyası Pavilyonu, Antalya Valiliğinin Antalya Pavilyonu, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) üniversiteleri bir araya getirdiği pavilyon ve kurumların kendi pavilyonlarında düzenlediği çok sayıda panel bulunuyor.



PROGRAMLAMA REHBERİ 

Yeşil Bölge'deki tüm programların COP31 gündemiyle uyumlu olması için "Yeşil Bölge Bütüncül Programlama Rehberi" hazırlandı ve alanda program düzenleyecek tüm kurumlarla paylaşıldı. Programlama yapan tüm kurumlarla birebir çevrim içi toplantılar yapılarak COP31'in öncelikleri ve programlama yaklaşımı aktarıldı.

Tematik hub'larda panel düzenleyen her kurumla birebir görüşmeler gerçekleştirildi. Kurumların COP31'de vermek istediği mesajlar; küresel öncelikler, Türkiye'nin öncelikleri ve COP31 Eylem Gündemi'nden oluşan üç eksenli bir metodolojiyle değerlendirildi. Böylece tüm panel içerikleri COP31'in gündem ve eylem maddeleriyle uyumlu şekilde kurgulandı.



6 TEMATİK HUB, 9 SAHNE, 600'Ü AŞKIN PANEL YOUTUBE’DA CANLI YAYINLANIYOR

Yeşil Bölge genelinde 1500’ün üzerinde panel gerçekleştiriliyor. Bunların 400'ü aşkını Bilim ve Teknoloji, İklim Finansmanı, Dirençli Şehirler, Enerji ve Ulaşım, Yeşil Sanayileşme ve Sıfır Atık başlıklı 6 tematik hub'da yer alıyor. Hub'lardaki 9 sahnede paneller her gün saat 10.00'da başlıyor ve 17.30'a kadar sürüyor. Alanda ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) İş Dünyası Pavilyonu, Antalya Valiliğinin Antalya Pavilyonu, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) üniversiteleri bir araya getirdiği pavilyon ve kurumların kendi pavilyonlarında düzenlediği çok sayıda panel bulunuyor.


GÜNLÜK ANALİZLER COP31 ETKİ ATLASI'NDA TOPLANIYOR

Tematik hub'lardaki tüm paneller COP31'in YouTube kanalından canlı yayımlanıyor. Her hub sahnesinde görev yapan raportörlerin notları ve yayın kayıtları üzerinden günlük analizler hazırlanıyor. Örneğin, Enerji Günü’nde enerji geçişinin dirençli şehirler başlığında hangi perspektiflerle ele alındığı ve hangi konuların birlikte konuşulduğu inceleniyor. Her günün sonunda ısı haritaları, infografikler ve editoryal raporlarla veriler ve bilgi notları üretiliyor. Bu çalışmalar "COP31 Etki Atlası" adı altında bir araya getiriliyor. Elde edilen analizlerin, Türkiye'nin ve diğer ülkelerin politika yapım süreçlerine ve kurumların iklim stratejilerine yol göstermesi hedefleniyor.



COP ART TALKS SAHNESİ KÜLTÜR VE SANATI İKLİM GÜNDEMİNE TAŞIYOR

COP31'in kültür sanat programı COP Art kapsamında kurulan COP Art Talks sahnesinde iklim ile kültür sanat ilişkisi üzerine söyleşiler ve paneller düzenleniyor. Sahne ilk hafta uluslararası ve Türk sanatçıları, ekoloji ve iklim alanında faaliyet gösteren kuruluşları ve müze temsilcilerini ağırladı. Yaratıcı endüstriler de hafta boyunca bu sahnede ele alındı. Kültür ve sanatın yaygınlaştırıcı etkisiyle, iklim eylemi başlıklarının uluslararası alanda daha geniş kitlelere ulaşması amaçlanıyor. COP31'in ilk haftasında Yeşil Bölge on binlerce katılımcıyı ağırladı, panel alanlarında çok sayıda kurum etkinlik düzenledi. Yeşil Bölge tematik hub'larındaki tüm panellere COP31'in resmi YouTube kanalından erişilebiliyor.


Başlıklar :iklim zirvesiCOP31Murat Kurum
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

COP31 rekora koşuyor: Yeşil Bölge'yi 221 bin kişi ziyaret etti Mavi Bölge'ye 102 bin kişi kayıt oldu

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) Yeşil Bölge programı, müzakerelerin yürütüldüğü Mavi Bölge arasında kurulan "aynalama" yöntemiyle hazırlandı. Bu modelle, kurumların Mavi Bölge'de müzakereler çerçevesinde ele alınan konular, aynı gün Yeşil Bölge'de eylem boyutuyla ve daha geniş kitlelere Türkiye’nin hayata geçirdiği simge projelerle anlatılıyor. Bu yaklaşım, eylem odaklı COP31'de iki bölge arasında bütüncül bir yapı kuruyor. COP31 Zirvesi’nin ilk 7 gününde Yeşil Bölge’yi 212 bin kişi ziyaret etti, Mavi Bölge’ye kayıt olanların sayısı ise 102 bin 610’a yükseldi. 2023 yılında Dubai ev sahipliğinde düzenlenen ve bugüne kadarki en yüksek katılım olan 112 bin 724 katılımcı sayısına Türkiye, 7. gün itibarıyla yaklaştı. Önümüzdeki 4 gün hesaba katıldığında hem Mavi Bölge katılımcı sayısı hem de Yeşil Bölge ziyaretçi sayısında rekor bekleniyor.  



BARIŞ YOLU DÜNYAYI BULUŞTURUYOR 

Devlet başkanları ve bakanlar, ulusal delegasyonlar, akredite gözlemciler, uluslararası kuruluşların yer aldığı Mavi Bölge’de küresel iklim politikasını şekillendiren müzakereler yürütülüyor. Mavi Bölge içerisinde farklı mekanları birbirine bağlayan Barış Yolu gölet boyunca uzanan güzergahıyla; ulaşım, dinlenme, buluşma ve yeme-içme ihtiyaçlarını aynı hat üzerinde bir araya getiriyor. Barış Yolu güzergahı üzerindeki kiosklar ve ikram noktaları, katılımcıların yoğun toplantı programları arasında günlük ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılamalarına imkan sunuyor. Barış Yolu, ayrıca farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen katılımcıların aynı güzergahta bir araya gelip ‘aynı gök kubbe altında buluşma’ fikri üzerinden Kubbe Restoran’a ulaşıyor. 


KAPSAYICI BİR İKLİM EYLEMİ EKOSİSTEMİ

Yeşil Bölge ise kamu, sivil toplum, özel sektör ve uluslararası kuruluşları bir araya getiren kapsayıcı bir ekosistem olarak tasarlandı. Programda özel sektörün yanı sıra "ortaklıklar" kategorisindeki sivil toplum kuruluşları, belediyeler, kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlara da geniş yer verildi. Bu yapıyla Yeşil Bölge, bir fuar alanının ötesine geçerek iklim eyleminin farklı paydaşlarca konuşulduğu bir buluşma noktası haline geldi.



6 TEMATİK HUB, 9 SAHNE, 600'Ü AŞKIN PANEL YOUTUBE’DA CANLI YAYINLANIYOR

Yeşil Bölge genelinde 1500’ün üzerinde panel gerçekleştiriliyor. Bunların 400'ü aşkını Bilim ve Teknoloji, İklim Finansmanı, Dirençli Şehirler, Enerji ve Ulaşım, Yeşil Sanayileşme ve Sıfır Atık başlıklı 6 tematik hub'da yer alıyor. Hub'lardaki 9 sahnede paneller her gün saat 10.00'da başlıyor ve 17.30'a kadar sürüyor. Alanda ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) İş Dünyası Pavilyonu, Antalya Valiliğinin Antalya Pavilyonu, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) üniversiteleri bir araya getirdiği pavilyon ve kurumların kendi pavilyonlarında düzenlediği çok sayıda panel bulunuyor.



PROGRAMLAMA REHBERİ 

Yeşil Bölge'deki tüm programların COP31 gündemiyle uyumlu olması için "Yeşil Bölge Bütüncül Programlama Rehberi" hazırlandı ve alanda program düzenleyecek tüm kurumlarla paylaşıldı. Programlama yapan tüm kurumlarla birebir çevrim içi toplantılar yapılarak COP31'in öncelikleri ve programlama yaklaşımı aktarıldı.

Tematik hub'larda panel düzenleyen her kurumla birebir görüşmeler gerçekleştirildi. Kurumların COP31'de vermek istediği mesajlar; küresel öncelikler, Türkiye'nin öncelikleri ve COP31 Eylem Gündemi'nden oluşan üç eksenli bir metodolojiyle değerlendirildi. Böylece tüm panel içerikleri COP31'in gündem ve eylem maddeleriyle uyumlu şekilde kurgulandı.



6 TEMATİK HUB, 9 SAHNE, 600'Ü AŞKIN PANEL YOUTUBE’DA CANLI YAYINLANIYOR

Yeşil Bölge genelinde 1500’ün üzerinde panel gerçekleştiriliyor. Bunların 400'ü aşkını Bilim ve Teknoloji, İklim Finansmanı, Dirençli Şehirler, Enerji ve Ulaşım, Yeşil Sanayileşme ve Sıfır Atık başlıklı 6 tematik hub'da yer alıyor. Hub'lardaki 9 sahnede paneller her gün saat 10.00'da başlıyor ve 17.30'a kadar sürüyor. Alanda ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) İş Dünyası Pavilyonu, Antalya Valiliğinin Antalya Pavilyonu, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) üniversiteleri bir araya getirdiği pavilyon ve kurumların kendi pavilyonlarında düzenlediği çok sayıda panel bulunuyor.


GÜNLÜK ANALİZLER COP31 ETKİ ATLASI'NDA TOPLANIYOR

Tematik hub'lardaki tüm paneller COP31'in YouTube kanalından canlı yayımlanıyor. Her hub sahnesinde görev yapan raportörlerin notları ve yayın kayıtları üzerinden günlük analizler hazırlanıyor. Örneğin, Enerji Günü’nde enerji geçişinin dirençli şehirler başlığında hangi perspektiflerle ele alındığı ve hangi konuların birlikte konuşulduğu inceleniyor. Her günün sonunda ısı haritaları, infografikler ve editoryal raporlarla veriler ve bilgi notları üretiliyor. Bu çalışmalar "COP31 Etki Atlası" adı altında bir araya getiriliyor. Elde edilen analizlerin, Türkiye'nin ve diğer ülkelerin politika yapım süreçlerine ve kurumların iklim stratejilerine yol göstermesi hedefleniyor.



COP ART TALKS SAHNESİ KÜLTÜR VE SANATI İKLİM GÜNDEMİNE TAŞIYOR

COP31'in kültür sanat programı COP Art kapsamında kurulan COP Art Talks sahnesinde iklim ile kültür sanat ilişkisi üzerine söyleşiler ve paneller düzenleniyor. Sahne ilk hafta uluslararası ve Türk sanatçıları, ekoloji ve iklim alanında faaliyet gösteren kuruluşları ve müze temsilcilerini ağırladı. Yaratıcı endüstriler de hafta boyunca bu sahnede ele alındı. Kültür ve sanatın yaygınlaştırıcı etkisiyle, iklim eylemi başlıklarının uluslararası alanda daha geniş kitlelere ulaşması amaçlanıyor. COP31'in ilk haftasında Yeşil Bölge on binlerce katılımcıyı ağırladı, panel alanlarında çok sayıda kurum etkinlik düzenledi. Yeşil Bölge tematik hub'larındaki tüm panellere COP31'in resmi YouTube kanalından erişilebiliyor.


1/11
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet