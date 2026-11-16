Otomotiv üretimi ocak-ekimde yüzde 6 azalarak 1 milyon 92 bin 519 oldu.

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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2026'nın ocak-ekim dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Derneğin pazar verilerine göre otomotiv ihracatı adet bazında 10 aylık dönemde 779 bin 557 olarak gerçekleşti.

Toplam üretim yüzde 6 azaldı

Yılın 10 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 azalarak 1 milyon 92 bin 519 olarak kaydedildi. Otomobil üretimi yüzde 17 gerileyerek 592 bin 163'e indi. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 109 bin 736'yı buldu.

Ticari araç grubunda üretim, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 arttı. Hafif ticari araç grubunda artış yüzde 13, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 5 oldu.

Otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 61 seviyesinde kaldı. Araç grupları ayrı ayrı bakıldığında hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) oran yüzde 63, kamyon grubunda yüzde 60, otobüs-midibüs grubunda yüzde 67, traktörde ise yüzde 28 oldu.

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İhracat adet bazında yüzde 9 geriledi

Ocak-ekim döneminde otomotiv ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla adet bazında yüzde 9 gerileyerek 779 bin 557 olarak kayıtlara geçti. Otomobil ihracatı yüzde 25 düşerken, ticari araç ihracatı yüzde 11 arttı. Traktör ihracatı da yüzde 11 artışla 10 bin 322 oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre toplam otomotiv sanayi ihracatı, 10 aylık dönemde toplam ihracattan aldığı pay ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Toplam otomotiv ihracatı 2025 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 35,2 milyar dolara ulaştı.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre aynı dönemde otomobil ihracatı yüzde 6 azalarak 8,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 3,1, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 2,8 arttı.

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Toplam pazar yüzde 15 azaldı

Yılın 10 ayında toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 azalarak 916 bin 149 düzeyinde gerçekleşti. Otomobil pazarı yüzde 17 düşüşle 692 bin 916 olarak kayıtlara geçti.

Ticari araç pazarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 gerileme görüldü. Hafif ticari araç pazarı yüzde 9, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 7 geriledi.

Otomobil satışlarında yerli araç payı yüzde 35, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 24 olarak gerçekleşti.

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