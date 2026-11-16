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Hidrojende yatırımın anahtarı pazar güvencesi

04:00, 16/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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H2DER Başkanı Yusuf Günay, Türkiye'nin 2035'e kadar 5 gigavat elektrolizör kapasitesi hedefine ulaşabilmesi için yatırımcıya ürününü satabileceği güvenilir bir pazar sunması gerektiğini belirtti. Günay, milyar dolarlık yatırımların önünü açacak temel unsurun teşvikler, alım garantileri ve öngörülebilir piyasa düzenlemeleri olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin yeşil hidrojen üretiminde iddialı hedeflere ulaşabilmesi için yatırım ortamının güçlendirilmesi gerekiyor. Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) Başkanı Yusuf Günay, üretim kapasitesinin artırılmasının tek başına yeterli olmayacağını, yatırımcıların üretim sonrasında ürünlerini hangi koşullarda ve hangi pazarlara satabileceklerini bilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin 2035'e kadar 5 gigavat elektrolizör kapasitesine ulaşmayı hedeflediğini hatırlatan Günay, bu hedefin milyar dolarlık yatırımları beraberinde getireceğine dikkat çekti.

AVRUPA HİDROJENE GEÇİYOR TÜRKİYE DE HAZIRLIK YAPMALI

Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında değerlendirmelerde bulunan Günay, Avrupa'da hidrojen ekonomisinin altyapısının oluşturulmaya başlandığını belirtti. Almanya ve İngiltere'de hidrojen boru hatlarının inşasına başlanmasının, ağır sanayi bölgelerinde doğal gazın yerini hidrojenin almasına yönelik çalışmaların hızlanmasının Türkiye açısından önemli bir uyarı olduğunu ifade etti. Türkiye'nin bu gelişmelerin gerisinde kalmaması için mevzuat düzenlemelerini tamamlaması, hidrojen piyasasını yönetecek bir otorite belirlemesi ve uluslararası teşviklerin yanı sıra yerli yatırım desteklerini devreye alması gerektiğini kaydeden Günay, yatırımcıların önünü görebileceği bir piyasa yapısının oluşturulmasının önemini vurguladı.

SANAYİ DÖNÜŞÜMÜNDE HİDROJEN ÖNE ÇIKIYOR

COP31'in önemli gündem maddelerinden birinin elektrifikasyon olduğunu anımsatan Günay, enerji dönüşümünün yalnızca elektrik kullanımının yaygınlaştırılmasıyla sınırlı tutulamayacağını belirtti. Fosil yakıtların payının azaltılarak elektriğin enerji sistemindeki ağırlığının artırılmasının temel hedef olduğunu ifade eden Günay, elektrifikasyonun teknik veya ekonomik açıdan verimli olmadığı sektörlerde hidrojenin devreye gireceğini söyledi.

Özellikle demir-çelik üretimi ve yüksek enerji tüketen ağır sanayi kollarında hidrojenin önemli bir alternatif oluşturduğuna işaret eden Günay, elektrifikasyon ile hidrojenin birbirinin rakibi değil, birbirini tamamlayan iki çözüm olarak ele alınması gerektiğini dile getirdi. Elektriğin verimli kullanılabildiği alanlarda elektrifikasyonun öncelikli olması, diğer alanlarda ise hidrojenin değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Avrupa kapısı açılacak

  • Türkiye'nin uluslararası hidrojen piyasasına entegrasyonu açısından H2DER ile Alman H2Global Vakfı arasında 12 Ekim'de imzalanan mutabakat zaptının önemine değinen Yusuf Günay, anlaşmayla Türkiye'de yeşil hidrojen üretiminin geliştirilmesinin ve Avrupa pazarlarına satış imkanlarının oluşturulmasının hedeflendiğini bildirdi. Yatırımcıların karşılaştığı en önemli sorunlardan birinin üretim sonrasındaki satış ve alım güvencesi olduğunu belirten Günay, mutabakatın bu belirsizliğin giderilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

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Başlıklar :Enerjielektrikekonomi
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Hidrojende yatırımın anahtarı pazar güvencesi
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