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10 ayda 780 bin otomotiv ihracatı

Şuayip Alabay04:00, 16/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Türk otomotiv endüstrisi bu yılın ilk 10 ayında 1,1 milyon üretime imza atarken, bunun 780 binini ihracata gönderdi. Aynı süre içerisinde Türkiye’de yüzde 17 ile sektörel ihracat sıralamasında liderliğini koruyan otomotivin gelirleri ise yüzde 3 artışla 35,2 milyar dolara ulaştı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2026 yılının ocak-ekim dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 10 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 geriledi ve 1 milyon 92 bin 519 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 17 azalarak 592 bin 163 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 109 bin 736 adedi buldu.

KAPASİTE KULLANIMI %61’E KADAR DÜŞTÜ

Yılın ilk 10 aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12, hafif ticari araç grubunda yüzde 13, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 5 arttı. Bu dönemde, otomotiv sanayiinin kapasite kullanım oranı yüzde 61 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 63, kamyon grubunda yüzde 60, otobüs-midibüs grubunda yüzde 67 ve traktörde yüzde 28 seviyesinde gerçekleşti.

OTOMOBİL İHRACATI 2025’E GÖRE %25 AZALDI

Yılın ilk 10 aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 9 gerileyerek 779 bin 557 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 düşüş kaydederken, ticari araç ihracatı ise yüzde 11 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 10 bin 322 adet olarak gerçekleşti. Toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2026’nın ilk 10 aylık döneminde yüzde 17 ile sektörel ihracat sıralamasında liderliğini korudu. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, ilk 10 aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı yüzde 3 artışla 35,2 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde otomobil ihracatı ise yüzde 6 gerileme ile 8,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 3,1, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 2,8 oranında arttı.

İÇ PAZARDA YERLİ SATIŞ ORANI %35

2026’nın ilk 10 aylık döneminde toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 azalarak 916 bin 149 adet düzeyinde oldu. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 17 oranında gerileme yaşadı ve 692 bin 916 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk 10 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarı yüzde 9, hafif ticari araç pazarı yüzde 9, ağır ticari araç pazarında yüzde 7 gerileme yaşandı. 2026 yılı ocak-ekim döneminde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 35, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 24 olarak gerçekleşti.


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Başlıklar :otomotivekonomiihracat
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10 ayda 780 bin otomotiv ihracatı
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