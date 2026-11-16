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İTO Başkanı Avdagiç: Türkiye Made in EU kapsamına alınmalı

10:18, 16/11/2026, Pazartesi
AAIHA
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IHA
İSTANBUL TİCARET ODASI (İTO) BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, AB'nin kamu ihaleleri ve teşviklerde Avrupa'da üretilen ürünlere öncelik tanıyan "AB Ürünü-Made in EU" politikasının kapsamına Türkiye'nin alınması gerektiğini belirtti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin, AB'nin kamu ihaleleri ve teşviklerde Avrupa'da üretilen ürünlere öncelik tanıyan "AB Ürünü-Made in EU" politikasının kapsamına alınması gerektiğini söyledi.

İTO'dan yapılan yazılı açıklamada yer alan değerlendirmeler, Avrupa Komisyonu'nun Sanayi Hızlandırma Yasası taslağı etrafında şekillendi.

Taslakta Türkiye'nin durumu

Avdagiç, Avrupa Komisyonu'nun Mart 2026'da açıkladığı Sanayi Hızlandırma Yasası taslağının, kamu ihaleleri ve teşvik programlarında AB'de üretilen ürünlere öncelik tanınmasını öngördüğünü hatırlattı.

Komisyonun ilk taslağında gümrük birliği ortağı Türkiye'de üretilen içerik de AB menşeli sayılıyordu. Fransa ile Almanya'nın 15-16 Ekim'de vardığı uzlaşı ise Türkiye'yi kapsam dışında bırakma işaretleri veriyor. Avdagiç, uzlaşının yasalaşması için AB'nin karar süreçlerinden geçmesi gerektiğini de ifade etti.

Ortak gelecek vizyonu vurgusu

AB-Türkiye ilişkilerine dikkati çeken Avdagiç, "Savunma, enerji arz güvenliği, güçlü sanayi altyapısı ve demografik avantajı yüksek olan Türkiye'yi ortak gelecek vizyonu içinde görmek istemeyen bir Avrupa'nın rekabetçi bir gelecek inşa etmesi, mümkün değil. Zira Türkiye'yi bypass ederek Orta Doğu'ya dair politika geliştirmek, enerjide tedarik güvenliği sağlamak, Çin ile rekabete sınır koyabilmek ve çok kutuplu bir gelecekte doğru yerde konumlanmak mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ihracat pazarı olarak Avrupa

Türkiye'nin Made in EU kapsamına alınmasının, Türkiye kadar AB'nin de yararına olacağını vurgulayan Avdagiç, şöyle devam etti: "Anlaşılan o ki Avrupalı dostlarımız Türkiye'yi 'Made in EU' ya da daha anlaşılabilir bir tanımla 'Made by EU' kapsamı dışında tutmaya çalışırken, Avrupa'nın, Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı konumunda olmasından güç alıyor. Avrupa'ya bağımlılık olarak görülen bu durumun, AB'nin tek yanlı dayatmalarına Türkiye'nin 'evet' demek zorunda kalacağı anlamına geldiğini düşünüyor olabilirler. Ancak böylesi bir anlayışın dayatmaya dönüşmesinin, en az Türkiye kadar Avrupa'nın da zararına sonuçlar doğuracağı açıktır."

Başlıklar :şekib avdagiçitomade in eusanayi hızlandırma yasası
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İTO Başkanı Avdagiç: Türkiye Made in EU kapsamına alınmalı
İSTANBUL TİCARET ODASI (İTO) BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ
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