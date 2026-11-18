Arjantin futbolu, altyapı düzeyinde oynanan bir karşılaşmadan gelen acı haberle yasa boğuldu. Buenos Aires eyaletinde yer alan Futbol Club Ezeiza'nın genç takımında forma giyen 16 yaşındaki Abel Nunez, sahaya çıktığı maç sırasında talihsiz bir sakatlık geçirdi.
Mücadele esnasında başına şiddetli bir darbe alarak ağır yaralanan genç oyuncuya ilk müdahale saha içinde yapıldı. Durumunun ciddiyeti üzerine vakit kaybetmeden hastaneye kaldırılan Nunez, acil olarak ameliyata alındı.
Yaşanan olayın ardından Futbol Club Ezeiza yönetimi, resmi kanallarından yaptığı ilk açıklamada 16 yaşındaki futbolcunun hayati tehlikesinin sürdüğünü bildirerek tüm futbolseverleri Nunez için dua etmeye çağırmıştı. Ancak hastanede gerçekleştirilen yoğun cerrahi müdahalelere rağmen genç futbolcu pazar günü yaşam savaşını kaybetti.
Abel Nunez'in vefatı Arjantin spor camiasında ve kulüp çevresinde derin üzüntü yaratırken, genç futbolcu için taziye mesajları yayımlandı.
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