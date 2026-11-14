Jesus de Miguel'in ölümüne sebep olan kaleci Owono'nun cezası açıklandı

Bu çarpışmanın ardından Jesus de Miguel hayatını kaybetti.

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İspanya 2. Ligi'nde futbol dünyasını yasa boğan olay sonrasında Disiplin Kurulu nihai kararını verdi. Tenerife ile Andorra arasında oynanan mücadelenin uzatma dakikalarında kaleci Jesus Owono'nun sert müdahalesiyle yerde kalan Tenerife forveti Jesus de Miguel, hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Yaşanan bu büyük trajedinin ardından İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, kaleci Jesus Owono'ya verilebilecek en üst sınır olan 12 maç men cezası verildiğini açıkladı.

Maçın kalan bölümü oynanmayacak

Kuruldan yapılan açıklamada, olayın vahametine dikkat çekilerek Tenerife ile Andorra karşılaşmasının kalan bölümünün oynanmayacağı net bir şekilde ifade edildi. Açıklamada, "Bu trajik olayın meydana geldiği dakikadan itibaren maçın kalan bölümü oynanmayacak" denildi.

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